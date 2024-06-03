الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسامة القوصى لـ"الشاهد": طُردت من مسجد الرحمة فى 2011 بسبب الإخوان

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والدكتور أسامة القوصي

كشف الدكتور أسامة القوصي، الداعية والباحث الإسلامي، عن تعرضه لمضايقات خلال فترة حكم الإخوان.

 

وقال "القوصي" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "كنت أدرس في مسجدين خلال تلك فترة حكم الإخوان وتعاملوا معي خطيب مكافئة ولم أحصل على أي مكافئة".

 

وأضاف: "كنت أسافر في الفترة من 1999 وحتى 2022 بدعوات من أمريكا وكندا وأوروبا للذهاب وإلقاء محاضرات، فكنت أحصل على تصريح من الأوقاف والحصول على التأشيرة".

 

وتابع: "كنت أدرس في مسجد الرحمة بمدينة نصر، وكان عندي درس أسبوعي في هذا المسجد وبدأت المضايقات من الجماعة من هذا المسجد".

 

واستكمل: "إمام المسجد كان مفهم عناصر الإخوان إن أمن الدولة هو اللي جايب الدكتور أسامة علشان يدي الدروس، فوصلت المعلومة لمجلس إدارة وقالوا لي المسجد في تجديدات وشكرًا ليك على الفترة الماضية، كأنهم يقولون لي متجيش تاني".

 

وأردف: "كان وقت سقوط الداخلية واقتحام مبنى أمن الدولة وترتب على هذا الفوضى التي عشناها جميعًا، وكانت البداية إني طردت من مسجد الرحمة".

 

وأشار إلى أنه بعد ذلك بدأت خلافات تحدث داخل المسجد بسبب انقسام الحاضرين على أنفسهم، متابعًا: "ناس مع الإخوان وناس ضدهم وحدثت مشاجرة بين بعض العاملين في المسجد وواحد منهم ضرب الثاني عملوا نزيف في عينه، وانسحبت وقولت أنا لا أعيش في هذا الجو أبدًا في تقريبًا 2013". 

الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز اكسترا نيوز الدكتور محمد الباز 30 يونيو الإخوان

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