"حماية المستهلك": تلقينا 70 ألف شكوى وتم حل 64 ألف خلال 5 أشهر

قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز مسئول عن محورين ضبط الأسواق وهي من التحديات التي تواجههنا، وهي التي تعطي أمان لمستهلك، والمحور الآخر هو الشكاوى اليومية والخاصة بالسلع المعمرة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "سي بي سي"، أن المحور الآخر الخاص بالشكاوى يشهد نمو في الحل وسرعة الحل، لافتًا إلى أنه خلال 5 شهور، تلقى الجهاز 70 ألف شكوى تم حل 64 ألف شكوى.

وتابع: "الشكاوى كانت عن الأجهزة الكهربائية باعتبارها سلع معمرة وهي صاحبة النصيب الأكبر"، مبينًا أن الجهاز عبارة 3 أضلع منها الجهاز والشركات المنتجة والمستهلك.

وواصل: "الشركات شركاء لدينا في الشكاوى المقدمة ويتفاعل معنا، عن طريق "السيستم"، ولكن بشكل عام الدنيا ماشية معانا في المحور ده بشكل معقول، ولكن لدينا تحديات منها الشراء من الجهات غير المعلومة".

وفيما يخص الرقابة على الأسواق، قال: "نحتاج أن يشعر بالأمان والجهاز الرقابي، وكان في توجيهات من الحكومة في وقت أزمة الدولار، وكانت الأسعار غير منضبطة ومعها التجار الذين كانوا يسعرون السلعة على مدار اليوم أكثر من مرة، ما عمل على عدم اتزان في الأسواق".

وأكمل: "لدينا تكلفة وهامش ر بح مايستدعي أن يكون التاجر شريف معنا".