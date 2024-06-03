الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تموين الإسكندرية تشن حملات لضبط شكاوى الغش التجارى

حملات تموينية - صورة
حملات تموينية - صورة أرشيفية

أصدر المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بتحرى شكاوى الأنشطة التجارية حماية من الغش التجارى.    

وشنت إدارة التجارة الداخلية بالمديرية، برئاسة أحمد عبدالحميد، مدير التجارة الداخلية وفريق العمل التابع له، حملة تموينية لفحص عدة شكاوى تقليد علامات تجارية والتى أسفرت عن تحرير 3 محاضر تقليد علامة تجارية لعلامة تجارية مسجلة دوليًا ولها حق الحماية داخل جمهورية مصر العربية، بناء على العينات المرسلة لجهاز نقطة الاتصال، وصدور التقرير بتقليد العلامة التجارية لشركة عالمية في مجال الاتصالات، وتحرير محضر تقليد علامة تجارية لمحل شهير وله حق الحماية، وذلك بناءً على العينات المرسلة إلى جهاز نقطة الاتصال وصدور التقرير بالتقليد.

كما تم تحرير محضر تقليد علامة تجارية لمنتج غذائي يقوم بتقليد علامة تجارية مسجلة دوليًا وتتمتع بحق الحماية داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بناءً على العينات المرسلة لجهاز نقطة الاتصال وصدور التقرير بالتقليد للعلامة التجارية، وتحرير محضر بيع أسطوانات بوتاجاز تجارية دون تصريح من الجهات المختصة، وتم التحفظ على 30 أسطوانة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

كانت قد أصدر المهندس أحمد إبراهيم، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات بتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصًا على المال العام وضبط الأسواق.

وشنت إدارة الرقابة بالمديرية، تحت إشراف مؤنس محمد، المشرف العام على الرقابة وفريق العمل التابع له، حملات تموينية بأنحاء المحافظة والتى أسفرت عن تحرير 48 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة منها 21 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن.  

كما شنت إدارة تموين المنتزه برئاسة رضا حسن، مدير الإدارة وإشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة، حملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير 19 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضرين عدم الإعلان عن أسعار الخبز السياحى وتحرير محضر لبقال تموين مخالف وتحرير 16 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير محضر عدم حمل شهادة صحية وتحرير محضر أحوال تنفيذا لقرار النيابة.

تموين الإسكندرية شكاوى الغش التجاري بالاسكندرية والتجارة الداخلية

مواد متعلقة

"تموين اسكندرية" تُكثف حملاتها الرقابية علي المخابز لضبط المخالفات

استمرار أعمال البحث عن جثة غريق شاطئ شهر العسل غرب الإسكندرية

"تموين الإسكندرية" تشن حملات موسعة لمراقبة أسعار السلع بالأسواق

كسر مفاجئ بماسورة عمومية وراء انقطاع المياه غرب الإسكندرية

انهيار دور من عقار مأهول بالسكان فى الإسكندرية

"عقب سيجارة" وراء حريق بالقرب من المنطقة الأزهرية فى سموحة بالإسكندرية

"تموين الإسكندرية" يضبط زيوت طعام مستخدمة داخل مخزن

إصابة شخص وتحطم سيارتين في انهيار عقار بالإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

عاجل.. وفاة ضابط شرطة ألمانى متأثرًا بجراح أصيب بها فى هجوم طعن

ما حقيقة تعرض مصر لظاهرة "وحش جهنم"؟

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

حقيقة تحريك أسعار شرائح الكهرباء.. "متحدث الوزراء" يوضح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

صور

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل

يديعوت أحرونوت: إذا توسعت جبهة لبنان ستستهدف الصواريخ عمق إسرائيل