تموين الإسكندرية تشن حملات لضبط شكاوى الغش التجارى

أصدر المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بتحرى شكاوى الأنشطة التجارية حماية من الغش التجارى.

وشنت إدارة التجارة الداخلية بالمديرية، برئاسة أحمد عبدالحميد، مدير التجارة الداخلية وفريق العمل التابع له، حملة تموينية لفحص عدة شكاوى تقليد علامات تجارية والتى أسفرت عن تحرير 3 محاضر تقليد علامة تجارية لعلامة تجارية مسجلة دوليًا ولها حق الحماية داخل جمهورية مصر العربية، بناء على العينات المرسلة لجهاز نقطة الاتصال، وصدور التقرير بتقليد العلامة التجارية لشركة عالمية في مجال الاتصالات، وتحرير محضر تقليد علامة تجارية لمحل شهير وله حق الحماية، وذلك بناءً على العينات المرسلة إلى جهاز نقطة الاتصال وصدور التقرير بالتقليد.

كما تم تحرير محضر تقليد علامة تجارية لمنتج غذائي يقوم بتقليد علامة تجارية مسجلة دوليًا وتتمتع بحق الحماية داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بناءً على العينات المرسلة لجهاز نقطة الاتصال وصدور التقرير بالتقليد للعلامة التجارية، وتحرير محضر بيع أسطوانات بوتاجاز تجارية دون تصريح من الجهات المختصة، وتم التحفظ على 30 أسطوانة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

كانت قد أصدر المهندس أحمد إبراهيم، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات بتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصًا على المال العام وضبط الأسواق.

وشنت إدارة الرقابة بالمديرية، تحت إشراف مؤنس محمد، المشرف العام على الرقابة وفريق العمل التابع له، حملات تموينية بأنحاء المحافظة والتى أسفرت عن تحرير 48 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة منها 21 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن.

كما شنت إدارة تموين المنتزه برئاسة رضا حسن، مدير الإدارة وإشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة، حملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير 19 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضرين عدم الإعلان عن أسعار الخبز السياحى وتحرير محضر لبقال تموين مخالف وتحرير 16 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير محضر عدم حمل شهادة صحية وتحرير محضر أحوال تنفيذا لقرار النيابة.