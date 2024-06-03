سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 3 يونيو 2024

يحرص المسافرين للملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج على معرفة سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3 يونيو 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري عبر جوجل.

شهد سعر الريال السعودي اليوم مٌقابل أسعار الجنيه المصري بالبنوك المختلفة، وجود استقرارًا، بالتزامن مع موسم الحج والسفر للسعودية، وسجلت عملة السعودية اليوم ببنك القاهرة 12.61 جنيه للبيع، وللشراء مبلغ 12.58 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3 يونيو 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري

تستعرض «الدستور» بهذا التقرير سعر الريال السعودي اليوم الإثنين مقابل الجنيه المصري، حسب التحديث الآخير لأسعار العملات الذي أوضحته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين في البنك المركزي المصري، 12.61 جنيه للبيع، و12.59 للشراء جنيه

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين في البنك الأهلي المصري 12.61 جنيه للبيع، و12.58 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي في بنك مصر

أما سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر فسجل12.61 جنيه للبيع، و12.58 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية، 12.61 جنيه للبيع، و12.58 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

وعن سعر الريال السعودي اليوم الإثنين في بنك القاهرة، فسجل12.61 جنيه للبيع، وللشراء 12.58 جنيه.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

استقر سعر صرف الريال السعودي اليوم الإثنين مقابل الدولار الأمريكي عند0.266 دولار أمريكي لكل ريال سعودي.

أسعار العملات في مصر اليوم الإثنين

سعر الدولار اليوم

47.22 جنيه للشراء.

47.32 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

51.05 جنيه للشراء.

51.49 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

59.97 جنيه للشراء.

60.40 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

12.58 جنيه للشراء.

12.61 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

153.16 جنيه للشراء.

154.21 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

12.87 جنيه للشراء.

12.88 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

11.98 جنيه للشراء.

12.98 جنيه للبيع.