القوصى لـ"الشاهد": مصر تم اختطافها فى فترة حكم جماعة الإخوان

قال الدكتور أسامة القوصي، الداعية والباحث الإسلامي: إن مصر تم اختطافها في فترة حكم جماعة الإخوان.

وأضاف القوصي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news: الإخوان فشلوا وصدروا لنا المشروع الإسلامي الذي لم يكن له وجود علي أرض الواقع"

وتابع: "بعد ذلك انتبهت لفكرة اندماج النسيج المصري، وبعدها اتصل برطس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي، وقال لي إنه يتم الإعداد لإفطار المحبة في شهر رمضان، لتجميع كل فئات المجتمع المصري من مسلمين ومسيحيين، واستعجبت من دعوتي من الأقباط، فأكد لي أنه يقصدني بالإسم، وكانت هذه الفعالية بها أدباء وشعراء ورجال دين مسيحي وإسلامي".

وأكمل: "أدركت أن الخطر لن يزول إلا بهذه اللحمة بين فئات الشعب، وكان بداية الحراك لخروج الإخوان من الحكم، وكان حديثي في المسجد عبارة عن حديث نظري، حتي تعود إلينا البلد مرة أخري، وكانت البلد في هذه الفترة تفتقد لحالة الأمن بشكل كبير، والبلد تم خطفها وانتشالها من جماعة الإخوان، والموضوع كان مخططًا من الخارج من إنجلترا وأمريكا، ومصر تم اختطافها في فترة حكم جماعة الإخوان".

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.