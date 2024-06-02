القوصى لـ"الشاهد": الإخوان فشلوا وصدروا لنا مشروع إسلامي ليس على أرض الواقع

قال الدكتور أسامة القوصي، الداعية والباحث الإسلامي: إن الاخوان ليست جماعة وإنما عصاية وكل أطرافها "شر".

وأضاف القوصي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news: الاخوان فشلوا وصدروا لنا المشروع الإسلامي الذي لم يكن له وجود علي أرض الواقع"

وتابع: "الفكرة عن الفصيل الاخواني لمحمود عزت، والفصيل القطبي هو الذي وصل للحكم، والفصيل الهضيبي هو الوسط والمعتدل ومات القائد الخاص به في انجلترا، وكان يجتمع بنا وحريص علي التواصل، والاخوان فريقين منهم الأقرب لعمر التلمساني والقطبي، والتلمساني تلميذ الهضيبي " نحن دعاه لا قضاه"، والاخوان كلهم واحد "الوسيلة تختلف ولكن الهدف واحد، والأثنين شر واسميها عصابة الاخوان، الاخوان فشلوا وصدروا لنا المشروع الإسلامي الذي لم يكن له وجود علي أرض الواقع".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.