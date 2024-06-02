القوصى لـ"الشاهد": من أول يوم لحكم الإخوان اتضحت الرؤية لي بأنهم لن يستمروا

قال الدكتور أسامة القوصي، الداعية والباحث الإسلامي: إن الاخوان ليست جماعة وإنما عصاية وكل أطرافها "شر".

وأضاف الدكتور أسامة القوصي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news: أنه من أول يوم لحكم جماعة الإخوان اتضحت الرؤية لي بأنهم لن يستمروا إلا عاما".

وتابع: "والمسألة بدأت معي بالتخوف والخشية، وخرجت بعض الفيديوهات لاخوان كاذبون، وعسكر كاذبون، وفي هذه الفترة تم تشويشي، لأنهم يقدمون جنود يضربون مدنيين، لاشعال الفتنة واحداث الوقيعة بين الجيش والشعب، والموضوع معد مسبقًا، ولم أنتبه لهذه المرحلة إلا بالتدريجي وقولت إن من أول يوم لحكم جماعة الإخوان اتضحت الرؤية لي بأنهم لن يستمروا إلا عاما".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.