الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسامة القوصي لـ"الشاهد": الجماعات المتطرفة والتنظيمات كانت أداة لتفريق الشعوب

أسامة القوصى
أسامة القوصى

قال الدكتور أسامة القوصي، الداعية والباحث الإسلامي، إن الجماعات المتطرفة والتنظيمات كانت أداة لتفريق الشعوب.

وأضاف "القوصي" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "الجماعات المتطرفة والتنظيمات كانوا يريدون شق صف الدولة المصرية وإسقاط المؤسسات الواحدة تلو الأخرى".

وتابع: "أسقطت الداخلية ثم استولت على الأوقاف والأزهر، وحاولوا أن يقيلوا شيخ الأزهر بقضية التسمم".

واستكمل: "كما قال نجيب محفوظ آفة حارتنا النسيان لذلك لا ينبغي أن ننسى ما فعلته تلك الجماعات والتنظيمات الإرهابية".

الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز اكسترا نيوز الدكتور محمد الباز 30 يونيو الإخوان

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