أسامة القوصى لـ"الشاهد": الإخوان ليست جماعة وإنما عصابة وكل أطرافها "شر"

قال الدكتور أسامة القوصي، الداعية والباحث الإسلامي: إن مصطلح "سلفي عقلاني" بدأت أطلقه على نفسي بعد أحداث 25 يناير، وكان كل تركيزي هو مهاجمة الأشخاص الذين يمتلكون أفكارًا كالتي كنت أمتلكها.

وأضاف الدكتور أسامة القوصي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news: الإخوان ليست جماعة وإنما عصابة وكل أطرافها "شر"

وتابع: "الإنسانية أولًا والمواطنة ثانيًا ثم التوسط والاعتدال ثالثًا في كل شىء، أي فكرة في الكون لا بد أن يكون بها وسط، كما نسمع في هذه الأيام التنوير، تنويري وليست تدميري، تدمير التراث لا لابد من تنويره، فكرة أنني لا بد أن أعترف بالواقع، وفكرة سيد قطب الأساسية هى عدم وجود وطن، والوطن حفنة من تراب عفن كما قال، وكنا نعتبر الوطن وثنًا، والعلم صنمًا، وتحية العلم يعني أنني أعبد غير الله".

يقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، الموسم السادس من برنامج الشاهد، يوميًا على شاشة إكسترا نيوز في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.