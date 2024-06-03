حملة مفاجئة تضبط مخالفات تموينية عديدة بالمحلة الكبرى

فاجأت الحملة اليومية لـ محافظة الغربية، أسواق حي أول المحلة لضبط الأسعار وحماية المواطنين من الأغذية الفاسدة، حيث تم ضبط ٦٩ كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي بمطاعم شهيرة بميدان المشحمة وشارع المطاعم، وكذلك تحرير ٤٨ محضر مخالفات بأسواق ومخابز ومطاعم شهيرة، بالإضافة إلى ضبط ٩٠ علبة سجائر مهربة.

وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي والمطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية، مثل ساندوتشات الفول والطعمية وجميع المنشآت الغذائية في الأسواق لتأمين كافة السلع الغذائية المعروضة والتأكد من سلامتها لحماية المواطنين من الأغذية الفاسدة.

جاء ذلك خلال متابعته نتائج الحملة المكبرة التي قامت بها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق والمشكلة بقرار المحافظ، بقيادة اللواء محمد العناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ ومدراء مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاءً، بحي أول المحلة، للرقابة والتفتيش على الأسواق والمخابز والمطاعم والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والأسماك والقيام بمراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية والتأكد من توافرها بكميات كافية وصلاحيتها للاستهلاك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي محاولات لاحتكار السلع أو زيادة أسعارها.

وخلال الحملة قامت الجهات المختلفة بضبط ٩٦ كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير ٤٨ محضر مخالفات بأسواق ومخابز ومطاعم شهيرة، حيث قامت مديرية الطب البيطري بالاشتراك مع التموين بتحرير ٥ محاضر وضبط ٨ كيلو لحم بقري ذبح خارج المجازر بمحل جزارة شهير بشارع البحر، و٣٣ كيلو لحم بقري بالعظام غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمحل جزارة بشارع البح، و١٢كيلو مفروم دجاج +٤كيلو لحوم مجمدة، اشتباه صلاحية بمطعم شهير بشارع المطاعم، و٧ كيلو مصنعات لحوم برجر بدون بيانات مشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، و٥ كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمطعم بميدان المشحمة.

وقامت مديرية الصحة بالغربية بتحرير عدد ١٥ محضر مخالفة القرار ٩٦ عدم وجود اشتراطات صحية ١١ محضر مخالفة للقرار ٩٧ عدم وجود شهادة صحية.

كما قامت مديرية التموين بتحرير محضر سجائر مهربة ٩٠علبة و٣ محاضر عدم إعلان عن الأسعار، وقامت هيئة سلامة الغذاء بتحرير عدد١٠ محاضر نقص اشتراطات صحية، و٣محاضر إعدام شوكولاتة وبسكويت وتوابل ونصف كيلو جمبري غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقدم المحافظ الشكر لفرق العمل المشاركة في الحملات التفتيشية، مؤكدًا على استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي والمطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية؛ استعدادا لعيد الأضحى المبارك وللوقوف على مدى صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة وتوافر الاشتراطات الصحية والبيئية؛ حرصًا على سلامة وصحة المواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملة تموينية في المحلة الكبري

حملة تموينية في المحلة الكبري

حملة تموينية في المحلة الكبري

حملة تموينية في المحلة الكبري

حملة تموينية في المحلة الكبري

حملة تموينية في المحلة الكبري

حملة تموينية في المحلة الكبري

حملة تموينية في المحلة الكبري