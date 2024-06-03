استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين فى غارة شنها الاحتلال على مخيم النصيرات

استشهد أربعة مواطنين، وأصيب آخرون، مساء الأحد، في غارة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن أربعة مواطنين استشهدوا، وأصيب آخرون، جراء استهداف طائرات الاحتلال لمنزل يعود لعائلة أبو نار في شارع العشرين بمخيم النصيرات، وسط القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها، برا وبحرا وجوا، على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مما أسفر عن استشهاد 36،439 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 82،627 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

القسام تعلن استهداف دبابة إسرائيلية بحي الصبرة

وسبق، وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن أنه بعد عودتهم من خطوط القتال، أبلغ مجاهدوها عن استهداف دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" في محيط الكلية الجامعية جنوب حي الصبرة بمدينة غزة.

على صعيد آخر، كشفت مواقع إسرائيلية عن اندلاع سلسلة من الانفجارات والحرائق في كافة أنحاء جنوب الجولان.

وقال مجلس الجولان الإقليمي: "نتيجة سقوط عدد من الصواريخ في كتسرين اندلعت عدة حرائق في المنطقة".

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئيين الفلسطينيين الأونروا، مساء الأحد، أن العدوان الإسرائيلي المستمر على رفح تسبب في نزوح آلاف العائلات.

وأضافت الأونروا أن جميع ملاجئ الوكالة الـ36 في رفح فارغة من النازحين بسبب استمرار القصف والعدوان من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوقفت الأونروا خدماتها الصحية والحيوية في رفح بعد خلو ملاجئها الـ36 في المنطقة تزامنًا مع الهجمات الإسرائيلية المستمرة عليها.

وأكدت الأونروا أن أكثر من مليون شخص اضطروا إلى النزوح من رفح بحثًا عن أمان لا يجدونه بسبب استمرار العداون الإسرائيلي ووقوع عشرات المجازر والآلاف من الشهداء.