أستاذ علاقات دولية: روسيا ستقبل أي مفاوضات للسلام

قالت الدكتورة أولجا كراسنياك، أستاذ علاقات دولية، إن روسيا منفتحة تماما طوال الوقت أمام أي حوار بناء وأي نقاش لأنه في الصالح الروسي، وبسبب أن هناك بعض الخطط بشأن التفاوض على السلام من جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أو غيره من الدول الغربية فموسكو ترحب بأي من هذه المبادرات.

وأضافت " كراسنياك"، خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية آية لطفي، أن روسيا في هذه الحالة ستقبل وستكون لديها قدرة كبيرة على التواصل وقبول أي مبادرة للسلام من أجل الحد من هذه التداعيات الجيوسياسية.

وتابعت: "لابد أن يوضع في الحسبان كافة المصالح الروسية، فروسيا منفتحة تماما، وبعض الدول الأخرى مثل الولايات المتحدة في حاجة فقط ألا تركز على احتياجاتها ومصالحها، لكن تضع أيضا في الحسبان المصالح الروسية، لا يمكن أن تتوافق مع المصالح الأمريكية فقط دون الاعتبار للمصالح الروسية في هذا الشأن، وأعتقد أن روسيا تقبل وتدفع أي مفاوضات للسلام".