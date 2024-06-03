بـ"الدى جى والأنوار".. محال الجزارة تستعد لاستقبال عيد الأضحى (صور)

حالة من الاستعدادات تشهدها مختلف محال الجزارة بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، والذي يهل علينا خلال الأيام القليلة المقبلة يوم الإثنين الموافق 17 يونيو وحتى يوم 20 يونيو من الشهر ذاته.

استقبال عيد الأضحى

وتزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يبدأ المواطنين بالتوافد والإقبال بشكل كبير على محال الجزارة لشراء كميات من اللحوم والتي تعتبر الوجبة الأساسية في تلك المناسبة بمختلف أشكالها، ولذلك تشهد محال الجزارة زحاما شديدا بشكل يومي على مدار الفترة الجارية من قبل المواطنين لشراء حاجتهم من اللحوم الحمراء.

ونظرا لإقبال المواطنين على شراء اللحوم الحمراء واقتراب عيد الأضحى المبارك، يستعد العديد من الجزارين لاستقبال تلك المناسبة السعيدة، ولكل محل جزارة شكل خاص في الاحتفال بعيد الأضحى ولجذب أعداد أكبر من الزبائن.

استعدادات محال الجزارة لعيد الأضحى

وحرص عدد من محال الجزارة على تزيين المحال الخاصة بهم تعبيرا عن البهجة والسعادة لاستقبال العيد الذي يقبل فيه المواطنين على شراء اللحوم، فشهدت العديد من محال الجزارة تعليق فروع من الأنوار الملونة على مقدمة المحل وجوانبه، بالإضافة إلى افتراش محيط المحل بسرادق كبير يكفي زحام المواطنين وأعداد الذبائح.

بالإضافة إلى وضع مكبرات الصوت على مقدمة كل محل والتي تعلو بالأغاني الشعبية والأغاني المعبرة عن العيد لجذب أعداد أكبر من الزبائن، كما حرص أصحاب محال الجزارة على تزويد أعداد العمالة في محالهم تزامنا مع اقتراب العيد بالإضافة لمضاعفة أعداد الذبائح لتغطية حاجة المواطنين من اللحوم الحمراء، كما حرص بعض الجزارين على عمل بعض التخفيضات على اللحوم بمناسبة عيد الأضحى.

أسعار اللحوم الحمراء

وشهدت أسعار اللحوم بمحال الجزارة بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة استقرارا إلى حد ما على مدار الأيام الجارية، حيث أن سعر اللحوم الحمراء البلدي تتراوح أسعارها بين 320 و380 جنيهًا للكيلو، اللحوم الكندوز 390 جنيهًا للكيلو، كباب الحلة 350 جنيهًا للكيلو، اللحوم الجملي تتراوح بين 300 و350 جنيهًا للكيلو، الكبدة يتراوح سعرها ما بين 260 لـ 280 جنيها للكيلو الواحد، اللحم المفروم يتراوح سعرها ما بين 350 لـ 360 جنيها للكيلو الواحد.

استعدادت محال الجزارة لاستقبال عيد الأضحى

استعدادت محال الجزارة لاستقبال عيد الأضحى

استعدادت محال الجزارة لاستقبال عيد الأضحى