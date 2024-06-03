مفاجأة الكأس.. أبو قير للأسمدة يهزم الاتحاد السكندرى ويتأهل إلى دور الـ16

فجّر فريق أبو قير للأسمدة مفاجأة مدوية بعدما أطاح بفريق الاتحاد السكندري من دور الـ32 ببطولة كأس مصر.

وحقق أبو قير للأسمدة الفوز على الاتحاد السكندري بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفشل لاعبو الاتحاد السكندري على مدار المباراة في تسجيل هدف بفضل دفاعات فريق أبو فقير للأسمدة.

وتمكن فريق أبو قير للأسمدة من فرض التعادل السلبي على الاتحاد السلبي ليلجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية والتي حقق فيها أبو قير للأسمدة مفاجأة مدوية بالفوز على زعيم الثغر بنتيجة 4-3.

وتأهل أبو قير للأسمدة للدور ثمن النهائي لمسابقة كأس مصر ليضرب موعدًا مع الفائز من مواجهة بيراميدز والنصر.

وأدار المباراة الحكمة شاهندة المغربي وعاونها كلاً من خالد حسين ويارا عاطف.

ولم تشهد المباراة الكثير من الفرص في الوقت الذي نجح فيه فريق أبو قير للأسمدة في فرض التعادل على زعيم الثغر.

وشارك الحارس الثاني لفريق أبو قير للأسمدة عادل يحيى بديلاً في الدقيقة 120 حيث حلّ مكان السيد الصاوي.

ونجح عادل يحيى في التصدى لركلة الجزاء الأولى التي سددها عمر الوحش لاعب الاتحاد السكندري، قبل أن ينجح كلا من بنجامين بواتينج وخالد الغندور وبيكالي أوبامي من التسجيل في شباكه، وأكمل تألقه بالتصدي لركلة عمرو صالح ليقصي الاتحاد السكندري من البطولة.

في المقابل سجل لاعبو أبو قير للأسمدة ركلاتهم الأربعة بنجاح.

جدير بالذكر أن لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، قد قررت تعديل موعد مباراة الاتحاد السكندري أمام أبوقير للأسمدة، في بطولة كأس مصر نسخة الموسم الجديد (2023/2024).

وبناءً على الموعد الجديد للمباراة، أقيمت المباراة بين زعيم الثغر مع أبوقير للأسمدة، الأحد الموافق 2 يونيو، في تمام الثامنة مساء على ستاد الإسكندرية، بدلًا من الموعد السابق الجمعة 31 مايو الجاري.