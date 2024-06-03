الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد انتهاء التصحيح.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2024

مديرية تعليم الغربية
مديرية تعليم الغربية

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية، هو محل البحث خلال الساعات الماضية، حيث ينتظر أولياء الأمور والطلاب في ترقب وقلق شديد إعلان النتيجة،  عقب إعلان مديرية التربية والتعليم بالغربية، أن  ظهور النتيجة سيكون منتصف الأسبوع الجاري.

 

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية 2024

وازداد البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك جوجل عن موعد إعلان وظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية، حيث تسائل أولياء الأمور عن موعد اعتمادها رسميًا، عقب ظهور النتيجة في العديد من محافظات الجمهورية.

 

من جهته أشار المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إلى أن أعمال التصحيح  الخاصة بالشهادة قد أوشكت علي الإنتهاء، وسيعقب ذلك عملية الرصد والتجميع والمراجعة النهائية، لافتًا إلى أنه من المقرر انتهاء أعمال مراحل الكنترول فى غضون يومين علي الأكثر، ويتم اعتمادها من محافظ الغربية وتعلن بعدها نتيجة الشهادة الإعدادية مباشرة.

 

وينتظر طلاب الصف الثالث الإعدادي موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2024 والتي استمرت على مدار 6 أيام، على مستوى إدارات محافظة الغربية.

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موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 فى محافظة الغربية

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موعد امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2024

انتهاء تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية الغربية 2024

وبخصوص موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية، قال المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إنه تم بدء أعمال التصحيح منذ يوم السبت الماضي، وستستمر  أعمال الرصد والترصيد حتى انتهاء أعمال الكنترول خلال عدة أيام فقط، ويتم اعتمادها من محافظ الغربية وتعلن بعدها نتيجة الشهادة الإعدادية.

 

وأضاف حسن، أن عملية التصحيح قد انتهت ومن المنتظر أن تتم عملية الرصد والتجميع والمراجعة النهائية خلال  السبت، والأحد على الأكثر، موضحًا أن النتيجة سيتم اعتمادها من الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الأحد على الأكثر، ويتم إعلانها في نفس اليوم أو اليوم التالي في أسوأ تقدير.

 

وهو ما يعني أن ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بالغربية، حيث من المتوقع ظهور النتيجة الإثنين مساءً، أو صباح الثلاثاء، عقب اعتمادها رسميًا من محافظ الغربية لتكون عقب ذلك متاحة عبر "الدستور" وموقع مديرية التربية والتعليم بالغربية.

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