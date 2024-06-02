الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسامة القوصى لـ"الشاهد": سقوط مصر بعد "25 يناير" كان بمثابة الجائزة الكبرى

الدكتور أسامة القوصي،
الدكتور أسامة القوصي، الداعية والباحث الإسلامي

قال الدكتور أسامة القوصي، الداعية والباحث الإسلامي، إن مصر لو سقطت خلال الربيع العربي بعد ثورة 25 يناير مثل سوريا والعراق واليمن وليبيا والسودان كان سيتحقق موضوع الجائزة الكبرى الذي كانوا يأملون في تحقيقه، لكنه فشل.

وأضاف "القوصي" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "في 2011 رفعت شعار العودة إلى المجتمع وإلى الأمان، والرئيس السيسي رفع أكثر من مرة يديه وقال طول ما إحنا كده محدش هيقدر يعملنا حاجة".

وتابع: "هذا هو السر الذي جعلني في 2011 أبدأ أفيق مرة أخرى إفاقة الرجوع إلى الدولة لأن الدولة هى ضمان حالة الأمان والاستقرار، والدولة ليست عبارة عن رئيس فقط، الدولة عبارة عن دستور وقانون ومؤسسات".

وأكد أن الدولة كيان لا بد من المحافظة عليه، والمؤامرة كانت تقصد إسقاط الدول، متابعًا: "الشعب موجود لكن الدولة تسقط فيبدأ الشعب يقتل بعضه بعضًا وهنا مكمن الخطر".

وتابع: "حتى إن هذه الجماعات الإرهابية تحتج دائمًا بحديث "من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم، أو يفرق جماعتكم، فاقتلوه كائنًا من كان" مشيرًا إلى أن الجماعات تطبق هذا الحديث على أنفسهم فقط.

واستكمل: "لما يكون مرسي هو اللي في الحكم يقولوا البرادعي يُقتل طالما مش عاوز مرسي، ويريد أن يفرق جماعتنا" مؤكدًا أن هذه الجماعات كانت أداة لتفريق الجماعات والشعوب.

الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز اكسترا نيوز الدكتور محمد الباز 30 يونيو الإخوان

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

ما حقيقة تعرض مصر لظاهرة "وحش جهنم"؟

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

حقيقة تحريك أسعار شرائح الكهرباء.. "متحدث الوزراء" يوضح

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

صور

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل

يديعوت أحرونوت: إذا توسعت جبهة لبنان ستستهدف الصواريخ عمق إسرائيل