الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير شؤون أمن قومي: بايدن يحاول مجابهة ترامب بتقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا

بايدن
بايدن

قال جون روسو ماندو، خبير شؤون الأمن القومي، إن هناك الكثير من الإجراءات التي تتعلق بتقديم الرئيس الأمريكي جو بايدن المزيد من المساعدات لأوكرانيا، حيث إن هناك دعوات لأوكرانيا باتخاذ خطوات إيجابية وعدم استغلال هذه الأسلحة في استهداف العمق الروسي أو الأماكن الاستراتيجية لروسيا.

وأضاف "ماندو"، خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية آية لطفي، أنه كانت هناك الكثير من التعقيدات بين الحزب، إذ إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتفاعل مع هذا الأمر، وهو أيضا يحاول أن يجابه منافسه ترامب خلال الحملة الانتخابية.

وتابع: "لدينا الكثير من الرؤى المختلفة والمتضاربة التي تدعو إلى تهدئة الأوضاع أو تقديم المزيد من الأسلحة سواء في مجلسي النواب والشيوخ، وفي الكثير من السياقات السياسية، وهناك أيضا دعم كبير من الكونجرس لهذا الاتجاه، جو بايدن يحاول دفع هذه الخطوات، وهناك ضغوط في نفس الوقت من جانب الحزب الجمهوري".

خبير شؤون أمن قومي المساعدات لأوكرانيا جون روسو ماندو القاهرة الإخبارية الرئيس الامريكي ملف اليوم

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