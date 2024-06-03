خطوات الاستعلام عن نتيجة كشف السيارات للمعاقين 2024 بالرقم القومى

الاستعلام عن نتيجة كشف السيارات للمعاقين 2024، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل فى الساعات الماضية.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الموضوع.

رابط الاستعلام عن نتيجة كشف السيارات للمعاقين 2024

أتاحت وزارة الصحة والسكان المصرية رابط إلكترونى للمعاقين الراغبين في الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبى للحصول على سيارات مجهزة ، وذلك من خلال أتباع عدد من الخطوات وهى كالتالى:

- يمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2024 بالدخول إلى الموقع الإلكترونى للمجالس الطبية المتخصصة التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية وذلك من خلال الضغط على هذا الرابط هنا.

- أدخال الرقم القومي والرقم السري للمواطن صاحب ابطلب بالخانات المحددة.

- الضغط على «بحث».

- تظهر نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزه في صفحة ويب جديدة.

شروط الحصول على سيارات المعاقين 2024

حددت وزارة الصحة، في بيان سابق لها، عدة شروط للحصول على سيارات المعاقين 2024 المعفاة من الجمارك، والتي جاءت وفقًا للآتي:

- ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما.

- أن تكون السيارة المجهزة مُسجلة باسم الشخص المعاق.

- أن يجتاز المتقدم الكشف الطبي كاملا.

- أن يكون المتقدم حاملًا الجنسية المصرية.

- ألا تزيد سعة السيارة اللترية عن 1600 cc.

- أن تكون التجهيزات الخاصة بسيارات المعاقين 2024 مطابقة للقانون الصادر من القومسيون الطبي.

- اجتياز الكشف الطبي للسيارات المجهزه لمعرفة قدرة المواطن على قيادة السيارة.

- إرفاق تقرير اجتماعي من وزارة الشؤون الاجتماعية، لتحديد الوضع المالي للمتقدم ومدى قدرته على الإنفاق على مستلزمات سيارة المعاقين 2024.