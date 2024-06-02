أسامة القوصي لـ"الشاهد": مصر الوحيدة التي نجت من مخطط "الربيع العبري"

قال الدكتور أسامة القوصي، الداعية والباحث الإسلامي، إن عام 2011 كان عامًا ضبابيًا، متابعًا: "جميعًا حدث لنا نوعًا من التشتت وعدم الفهم للمشهد".

وأضاف "القوصي" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "الدنيا فجأة تغيرت وليس في مصر فقط، بدأ الأمر في تونس ثم مصر ثم سوريا ولبنان واليمن".

وتابع: "الربيع العبري كان يستهدف منطقة الشرق الأوسط كلها وأطلقوا عليه الشرق الأوسط الجديد، أو الفوضى الخلاقة، المسألة لم تكن خاصة بمصر، ولعل مصر الدولية الوحيدة التي نجت من هذا المخطط".