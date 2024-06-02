الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

داليا عبدالرحيم: التنظيمات الإرهابية بعد أحداث 11 سبتمبر استغلت التكنولوجيا لتحقيق أهدافها

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قالت الإعلامية داليا عبدالرحيم، إن التنظيمات الإرهابية خصوصا بعد أحداث 11 سبتمبر تمكنت من توظيف التطبيقات التكنولوجية لتحقيق أهدافها، ما أدى إلى زيادة قدرتها في الانتشار والتوسع والتجنيد، بعد أن لجأت هذه الجماعات إلى تدشين مواقع إلكترونية غير قابلة للرقابة من النظم السياسية القائمة في الدول العربية والإسلامية.

وأشارت "عبد الرحيم" خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "الضفة الأخرى"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن نتيجة ذلك أن تطورت معه ظاهرة الإرهاب سواء في التكتيكات أو الاستراتيجيات، وانعكس التطور في التطبيقات التكنولوجية على الظاهرة بدءا من المواقع الإلكترونية، وغرف الدردشة والمنتديات، ثم جيل المدونات، وجيل الشبكات الاجتماعية والهواتف الذكية.

وأضافت، أن أول مرحلة "اختيار وانتقاء الفئة المستهدفة"، وهم الأفراد الذين يميلون للعزلة، أو الذين يتبنون مواقف سياسية واجتماعية ناقمة على المجتمع الذي يعيشون فيه، وكذلك السذج من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ثم مرحلة "ترويج الأفكار المغلوطة والخطابات الدعائية الداعمة للكراهية ورفض الآخر"، خصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات التي تعج بكثير من مستخدمي الإنترنت.

داليا عبدالرحيم الضفة الأخرى القاهرة الإخبارية التنظيمات الإرهابية الدول العربية والإسلامية

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يفشل فى اعتراض مسيرة فى نهاريا

"كل شىء مستهدف فى غزة".. جباليا وبيت حانون منطقتان منكوبتان جديدتان

نتنياهو: بايدن لم يعرض الشروط الحقيقية التى وافقت عليها إسرائيل بالمقترح

خبير شئون أمريكية: سماح أمريكا لأوكرانيا باستخدام أسلحتها اختبار لرد فعل موسكو

المستشارة السابقة لأوباما: على إدارة بايدن اتخاذ خطوات جدية للضغط على نتنياهو لإنهاء الحرب

إعلام إسرائيلى عن نتنياهو: احتمال التوصل إلى اتفاق صفقة تبادل ضئيل جدًا

حزب الله يقصف موقع "زبدين" في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة

اندلاع حرائق في "نهاريا" الإسرائيلية عقب إطلاق صواريخ ومسيرات من جنوب لبنان

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

ما حقيقة تعرض مصر لظاهرة "وحش جهنم"؟

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

حقيقة تحريك أسعار شرائح الكهرباء.. "متحدث الوزراء" يوضح

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

صور

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل

يديعوت أحرونوت: إذا توسعت جبهة لبنان ستستهدف الصواريخ عمق إسرائيل