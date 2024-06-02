داليا عبدالرحيم: التنظيمات الإرهابية بعد أحداث 11 سبتمبر استغلت التكنولوجيا لتحقيق أهدافها

قالت الإعلامية داليا عبدالرحيم، إن التنظيمات الإرهابية خصوصا بعد أحداث 11 سبتمبر تمكنت من توظيف التطبيقات التكنولوجية لتحقيق أهدافها، ما أدى إلى زيادة قدرتها في الانتشار والتوسع والتجنيد، بعد أن لجأت هذه الجماعات إلى تدشين مواقع إلكترونية غير قابلة للرقابة من النظم السياسية القائمة في الدول العربية والإسلامية.

وأشارت "عبد الرحيم" خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "الضفة الأخرى"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن نتيجة ذلك أن تطورت معه ظاهرة الإرهاب سواء في التكتيكات أو الاستراتيجيات، وانعكس التطور في التطبيقات التكنولوجية على الظاهرة بدءا من المواقع الإلكترونية، وغرف الدردشة والمنتديات، ثم جيل المدونات، وجيل الشبكات الاجتماعية والهواتف الذكية.

وأضافت، أن أول مرحلة "اختيار وانتقاء الفئة المستهدفة"، وهم الأفراد الذين يميلون للعزلة، أو الذين يتبنون مواقف سياسية واجتماعية ناقمة على المجتمع الذي يعيشون فيه، وكذلك السذج من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ثم مرحلة "ترويج الأفكار المغلوطة والخطابات الدعائية الداعمة للكراهية ورفض الآخر"، خصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات التي تعج بكثير من مستخدمي الإنترنت.