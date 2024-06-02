الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موسم صفري للزمالك.. سبورتنج بطلا لكأس مصر لكرة اليد

الزمالك وسبورتنج
الزمالك وسبورتنج

تُوِج نادي سبورتنج السكندري بكأس مصر لكرة اليد للمرة الثانية في تاريخه، عقب تغلبه على الزمالك بنتيجة 27/25 في المباراة النهائية التي أقيمت في صالة حسن مصطفى.

ووصل الزمالك للمباراة النهائية عقب تغلبه على البنك الأهلي في نصف النهائي، فيم تأهل سبورتنج بعد تخطي سموحة.
وكان الأهلي قد ودع منافسات الكأس مبكرًا من ثمن النهائي عقب خسارته أمام البنك الأهلي في دور الستة عشر بنتيجة 26/27 في ديسمبر الماضي.
واستعاد سبورتنج اللقب الذي كان قد توج به في الموسم قبل الماضي لأول مرة في تاريخه، بعد أن فقده في الموسم الماضي لحساب الأهلي.
وتغيب كأس مصر عن خزائن القلعة البيضاء منذ موسم 2015/2016، حين تُوج بها للمرة 16 في تاريخه، وكان ذلك على حساب الأهلي.
جاءت المباراة قوية للغاية بين الفريقين، حيث تبادلا التقدم على مدار الشوط الأول إلى أن انتهى بتقدم سبورتنج 16/14.
وحافظ سبورتنج على تقدمه خلال الشوط الثاني بأكمله وتقدم بفارق وصل لأربعة أهداف، إلى أن أنهى المباراة بنتيجة 27/25.
وخرج الزمالك بموسم صفري على مستوى كرة اليد هذا الموسم لأول مرة منذ سنوات عديدة، إذ خسر الفريق بطولتي السوبر المصري والسوبر الإفريقي، إلى جانب بطولة دوري المحترفين لصالح الأهلي، بالإضافة لخسارة كأس الكؤوس الإفريقية أمام الترجي التونسي.

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