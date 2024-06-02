الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز

وزير الصحة: القوى البشرية فى مصر يمكن أن تتحول إلى قوى إنتاجية مصنعة بشروط

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن القوى البشرية في مصر يمكن أن تتحول إلى قوى إنتاجية مصنعة تدفع الاقتصاد إلى الأمام.

وأضاف وزير الصحة خلال حواره لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc" أن أعداد السكان ليست بالضرورة أن تكون سببًا في تدهور الاقتصاد، لكن لا بد من توفير تعليم جيد وتمكين للشباب والمرأة.

وتابع: "من هم في مرحلة العمل في الهرم السكاني هم الذين يحدثون نهضة في أي اقتصاد في العالم من خلال توفير فرص العمل ووجود حد من الاستثمار يكفي لذلك".

واستكمل: "في مصر الفئة العمرية الأكبر من حيث عدد السكان من 0 إلى 15 سنة حوالي أكثر من 30% وفوق 65 سنة يمثلون 7%".

وأشار إلى أن المستشفى لن يستقيم إلا بوجود الفريق الطبي المكون من أطباء وممرضين، وتوفير كل شيء لهم.

وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار مساء dmc برنامج مساء dmc

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