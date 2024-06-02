يمن الحماقى: الموازنة العامة للعام المالى 2024-2025 هى الأصعب

أكدت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن الموازنة العامة للعام المالي 2024/2025 تعدّ من أصعب الموازنات التي واجهتها مصر، مشيرة إلى أن هذه الموازنة تكشف عن نقاط كثيرة تعكس سياسات خاطئة.

وأوضحت الحماقى، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "في المساء مع قصواء"، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، أن أرقام الدعم في الموازنة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، وأن التحدي الحقيقي يكمن في التخلص من إشكالية دعم المصريين.

وفي هذا السياق، أشارت إلى أن الصين نجحت في تمكين مواطنيها اقتصاديًا من خلال فتح آفاق تصديرية كبيرة والاعتماد على المشروعات الصغيرة.

وبعد صفقة رأس الحكمة، توقعت "الحماقى" تحسنًا في الاقتصاد المصري، مع ارتفاع أسعار بعض السلع، وأكدت أن الدولة تنفق 1.8 تريليون جنيه لخدمة الدين العام خلال موازنة العام المالي 2024/2025.