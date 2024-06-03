الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استمرار الموجة الحارة.. حالة الطقس اليوم الإثنين 3-6-2024 ودرجات الحرارة فى مصر

الموجة الحارة
الموجة الحارة

يشغل بال المواطنين قبل التحرك من منازلهم معرفة حالة الطقس اليوم الإثنين 3-6-2024 في مصر ودرجات الحرارة بالقاهرة والإسكندرية المحافظات عبر جوجل، حيث حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بمصر من حالة الطقس في مصر اليوم، إذ ستشهد البلاد المصرية استمرارا للموجة شديدة الحرارة بأغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس اليوم الإثنين 3-6-2024 في مصر 

وتنشر "الدستور" في هذه السطور القادمة حالة الطقس اليوم الإثنين 3 يونيو 2024، ودرجات الحرارة.

 

حالة الطقس اليوم في مصر 

ويتوقع خبراء الطقس أن يسود البلاد أجواء شديدة الحرارة بالنهار على أغلب الأنحاء، فيما سيصبح الجو حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلًا على شمال البلاد، ويميل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

ما هي حالة الطقس غدًا؟

وتشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، الثلاثاء نشاطا للرياح بسرعة 30 كم/س، والأجواء تصبح مشمسة.

 

أما السواحل الشمالية الغربية، سيسودها نشاط للرياح غدا معتدل بسرعة 26 كم/س والجو يكون مشمسا،
أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد نشاطا للرياح بسرعة 28 كم/س، والأجواء تصبح مشمسة، فيما يسود جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر نشاط للرياح بسرعة 34 كم/س،
وشمال الصعيد يشهد نشاطا للرياح بسرعة 30 كم/س، أما جنوب الصعيد يكون سرعة الرياح فيه 32 كم/س، والأجواء تكون مشمسة على أغلب الأنحاء.

 

وعن الحالة الجوية للبحار، يسود البحر المتوسط حالة جوية تتراوح ما بين خفيفة إلى معتدلة، وترتفع الأمواج من 1 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، أما البحر الأحمر يشهد حالة جوية معتدلة، بارتفاع أمواج من 1.5 إلى 2.15 متر، والرياح شمالية غربية.

تعرف على موعد انتهاء الموجة الحارة وتوقعات الأرصاد عن حالة الطقس غدا

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درجات الحرارة اليوم الإثنين 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 3 يونيو 2024: 
القاهرة الكبرى: الدرجة العظمى 37، الصغرى 24.
الإسكندرية: الدرجة العظمى 30، الدرجة الصغرى 22.
العلمين الجديدة: الدرجة العظمى 31، الصغرى 21.
أسوان: العظمى 45، الصغرى 29.
الوادي الجديد: الدرجة العظمى 43، الصغرى 29.
أبو سمبل: العظمى 43، الدرجة الصغرى 30.
شرم الشيخ: الدرجة العظمى 40، الصغرى 27.
طابا: العظمى 36، الدرجة الصغرى 23.

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