الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز

وزير الصحة: المشروع القومي لتنمية الأسرة الذي أطلقه الرئيس السيسي بدأ يؤتي ثماره

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن المشروع القومي لتنمية الأسرة الذي أطلقه الرئيس السيسي منذ عامين بدأ يؤتي ثماره.

وأضاف وزير الصحة خلال حواره لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc": "هناك اجتماع دوري بين الوزارات لمناقشة قضية الزيادة السكانية" مؤكدًا أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة النمو السكاني.

وتابع: "سواء من خلال توفير وسائل منع الحمل المتطورة جدًا، وتوفير الوحدات الصحية وتجهيزها، بدأنا أيضًا نعمل على جزء التوعية من خلال الواعظات والرائدات الريفيات، بالإضافة إلى التعامل مع الوعي بداية من الأطفال في المدارس والجامعات والتوسع في ذلك".

واستكمل: "هناك حوافز إيجابية مثل تسليم وديعة لكل سيدة عند بلوغها سن معين إذا التزمت بإنجاب طفلين كحد أقصى".

وزير الصحة مشروع تنمية الأسرة الرئيس السيسي السيسي مساء dmc

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