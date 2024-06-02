الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خطوة تصعيدية.. دول غربية تمكن أوكرانيا من استخدام أسلحتها لاستهداف العمق الروسي

جريدة الدستور

عرض برنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية آية لطفي، بعنوان: " خطوة تصعيدية خطيرة.. دول غربية تمكن أوكرانيا من استخدام أسلحتها لاستهداف العمق الروسي".

خطوة تصعيدية جديدة تخطوها الدول الغربية تجاه الحرب الدائرة منذ أكثر من عامين بين روسيا وأوكرانيا، هذه المرة عبر استخدام الأسلحة الغربية لاستهداف الأراضي الروسية.

انخراط الولايات المتحدة بوصفها أكبر داعم عسكري واقتصادي لأوكرانيا في هذا الطريق تشارك فيه نحو 7 دول أخرى، من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا ما ينذر بانتقال الحرب إلى مستوى جديد تكتسب عبره زخما كبيرا افتقده كثيرا فلوديمير زيلنسكي خلال الأشهر الثمانية الماضية.

سقوط محظورات الدعم الغربي الأوروبي لأوكرانيا واحدة تلو الأخرى، مبتغاها إعاقة تقدم وانتصارات كبيرة باتت تحققها روسيا على جبهة القتال مقابل استعدادات وكفاءة باتت على شفا الانهيار بين عناصر الجيش الأوكراني.

تمكن أوكرانيا من استخدام الأسلحة الأمريكية، رغم أنه خصص لأغراض الرد على مصادر النيران الروسية واستهداف القوات التي تضربها أو تستعد لضربها، جعل روسيا تتوعد برد غير متكافئ إذا استهدفت في هجوم معقد منشآت الطاقة في أوكرانيا بنحو 100 صاروخ ومسيرة. 

أوكرانيا العمق الروسي ملف اليوم الإعلامية آية لطفي القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يفشل فى اعتراض مسيرة فى نهاريا

"كل شىء مستهدف فى غزة".. جباليا وبيت حانون منطقتان منكوبتان جديدتان

نتنياهو: بايدن لم يعرض الشروط الحقيقية التى وافقت عليها إسرائيل بالمقترح

خبير شئون أمريكية: سماح أمريكا لأوكرانيا باستخدام أسلحتها اختبار لرد فعل موسكو

المستشارة السابقة لأوباما: على إدارة بايدن اتخاذ خطوات جدية للضغط على نتنياهو لإنهاء الحرب

إعلام إسرائيلى عن نتنياهو: احتمال التوصل إلى اتفاق صفقة تبادل ضئيل جدًا

حزب الله يقصف موقع "زبدين" في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة

اندلاع حرائق في "نهاريا" الإسرائيلية عقب إطلاق صواريخ ومسيرات من جنوب لبنان

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

ما حقيقة تعرض مصر لظاهرة "وحش جهنم"؟

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

حقيقة تحريك أسعار شرائح الكهرباء.. "متحدث الوزراء" يوضح

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

صور

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل

يديعوت أحرونوت: إذا توسعت جبهة لبنان ستستهدف الصواريخ عمق إسرائيل