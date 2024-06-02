خطوة تصعيدية.. دول غربية تمكن أوكرانيا من استخدام أسلحتها لاستهداف العمق الروسي

عرض برنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية آية لطفي، بعنوان: " خطوة تصعيدية خطيرة.. دول غربية تمكن أوكرانيا من استخدام أسلحتها لاستهداف العمق الروسي".

خطوة تصعيدية جديدة تخطوها الدول الغربية تجاه الحرب الدائرة منذ أكثر من عامين بين روسيا وأوكرانيا، هذه المرة عبر استخدام الأسلحة الغربية لاستهداف الأراضي الروسية.

انخراط الولايات المتحدة بوصفها أكبر داعم عسكري واقتصادي لأوكرانيا في هذا الطريق تشارك فيه نحو 7 دول أخرى، من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا ما ينذر بانتقال الحرب إلى مستوى جديد تكتسب عبره زخما كبيرا افتقده كثيرا فلوديمير زيلنسكي خلال الأشهر الثمانية الماضية.

سقوط محظورات الدعم الغربي الأوروبي لأوكرانيا واحدة تلو الأخرى، مبتغاها إعاقة تقدم وانتصارات كبيرة باتت تحققها روسيا على جبهة القتال مقابل استعدادات وكفاءة باتت على شفا الانهيار بين عناصر الجيش الأوكراني.

تمكن أوكرانيا من استخدام الأسلحة الأمريكية، رغم أنه خصص لأغراض الرد على مصادر النيران الروسية واستهداف القوات التي تضربها أو تستعد لضربها، جعل روسيا تتوعد برد غير متكافئ إذا استهدفت في هجوم معقد منشآت الطاقة في أوكرانيا بنحو 100 صاروخ ومسيرة.