وزير الصحة: تحسن ملحوظ فى معدلات الإنجاب خلال السنوات العشر الماضية

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن مصر شهدت تحسنًا ملحوظًا في معدلات الإنجاب خلال السنوات العشر الماضية منذ 2014.

وأضاف وزير الصحة خلال حواره لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc": "في 2014 كل 10 سيدات كانوا يخلفوا 34 طفلًا أي 3.4، النهاردة 2.8 وتصل النسبة إلى 2.6 وهناك تحسن شديد جدًا في عدد المواليد".

وتابع: "هناك 8% تحسنًا في الزيادة السكانية نزيد الآن 1.4 وكنا نزيد 2 مليون".

كما أشار إلى أن عدد المواليد في مصر يوميًا 5666 مولودًا، أو ما يقرب من هذا العدد، مضيفًا: "أي كل 24 ساعة هذا العدد يُضاف إلى المنظومة الاجتماعية، عندنا 233 مولود كل ساعة، كل يومين عندنا 11 ألف مولود محتاجين كم جرعة تعليم وكم فصل مدرسة وكم سرير في المستشفيات وفرص عمل وأماكن في الجامعات".