اتحاد الغوص والإنقاذ: التهور وسوء السلوك أحد أهم أسباب غرق الشواطئ

أكد الكابتن هشام الشوبكي، عضو الاتحاد المصري للغوص والانقاذ، أن التهور وعدم سماع المنقذين أحد أسباب الغرق في الشواطئ المصرية، موضحًا أن هناك سوء سلوك لأبعد الحدود وهو سبب الكارثة وما تحدث على الشواطئ، منوهًا بأن السيارات التي تأتي من الأقاليم والأهالي ينزلون للسباحة بدون اهتمام.

وأوضح "الشوبكي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، أن "اللايف جاكت" هو الوسيلة الوحيدة لأمان أي شخص غير قادر على العوم، منوهًا بأن هناك من يتعامل بشكل غير لائق مع المنقذين وهو ما يعرضه للكوارث والخطر، ناصحًا المصيفين بالاستماع جيدا والعمل بالالتزامات والنصائح الخاصة بالمنقذين على الشواطئ.

وأشار إلى أن هناك شركات إنقاذ هي من تتولى مسئولية الشواطئ، موضحًا أن هناك مشكلة حدثت وكانت سببًا في غرق 12 شخص وهو بسبب التصرف والتسرع بدون التزام بتعليمات المنقذين، لابد أن يكون هناك تعامل جيد من الشخص مع المياه وقادر على العوم بشكل جيد، متابعًا: "لو مش منقذ منتزلش تنقذ حد وفي أسلوب لتعامل المنقذ مع حالات الخرج".