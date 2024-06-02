الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدير "تيدا": 3 مليارات دولار استثمارات الشركة الصينية بالمنطقة الاقتصادية

تيدا مصر
تيدا مصر

قال أحمد رضوان، المدير التنفيذي للمنطقة الصناعية (تيدا مصر) بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن حجم الاستثمارات الصينية في المنطقة الصناعية تيدا مصر تخطّت حجم الاستثمارات بها 3 مليارات دولار.

وأضاف رضوان، لـ"الدستور"، أن عدد الشركات الصينية المستثمرة بالمنطقة الصناعية “تيدا” بالعين السخنة يصل لأكثر من  180 شركة من الشركات الكبري في الصين.

أشار رضوان حول أبرز الشركات الصينية العاملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمنطقة تيدا هى شركات "جوشي، اكس دي اي جي ماك، ميديا، يان جان، فإن يانج، هينج تونج، كادي، شين شينج cesec".

وذكرالمديرالتنفيذي للمنطقة الصناعية “تيدا” أن منطقة التعاون الاقتصادية والتجاري بين مصر والصين، وفرت العديد من الصناعات والمنتجات التي ساعدت في تقليل فاتورة الاستيراد وهي مواد البناء، المعدات البترولية، المعدات والآلات ذات الجهد العالي والمنخفض  الفيبر جلاس، المنسوجات، الادوات المنزليه والكهربائية، حديد الدكتيل، ومنتجات اخري.

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