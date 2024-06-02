شاكوش وكهربا أبرز الحاضرين.. محمود الليثى يستقبل المعزين بعمر مكرم (بث مباشر)

استقبل المطرب الشعبي محمود الليثي المعزين في وفاة والدته، مساء اليوم الأحد، بمسجد عمر مكرم، بعد وفاتها صباح الجمعة الماضي إثر تدهور حالتها الصحية ونقلها إلى المستشفى.

عزاء والدة محمود الليثي

حرص العديد من الأصدقاء ونجوم الوسط الفني ونجوم الساحة المستديرة على تقديم واجب العزاء للمطرب محمود الليثي في وفاة والدته.

وكان أبرز الحاضرين لعزاء والدة المطرب محمود الليثي، اللاعب محمود كهربا، المطرب محمد محيي، المطرب حلمي عبدالباقي، المنتج أحمد السبكي، الإعلامي طارق علام، المطرب محمد نور، أيضًا هاني مهنا وابنته هنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح، مطربا المهرجانات حمو بيكا وحسن شاكوش.

وقام "الدستور" ببث مباشر من داخل عزاء والدة المطرب محمود الليثي بمسجد عمر مكرم.

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