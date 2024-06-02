الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"كل شىء مستهدف فى غزة".. جباليا وبيت حانون منطقتان منكوبتان جديدتان

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان: "كل شيء مستهدف في غزة حتى الجماد.. جباليا وبيت حانون منطقتان منكوبتان جديدتان".

الاحتلال يقصف غزة عشوائيًا ليدمر مناطق تصنف بعد ذلك بأنها منكوبة، جباليا وبيت حانون منطقتان منكوبتان جديدتان تضافان إلى مناطق غزة المنكوبة، حسبما أعلنت لجنة طوارئ البلديات، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أكد أن كل ما في غزة مستهدف حتى الجماد، فنحو 360 ألف وحدة سكنية تم تدميرها داخل القطاع حتى الآن.

أضرار كبيرة لحقت بالبنية التحتية في قطاع غزة منذ بدء العدوان، ليصدر تقرير للبنك الدولي والأمم المتحدة يفيد بأن تكلفة أضرار البنية التحتية حتى نهاية يناير فقط قدرت بنحو 18 مليارًا و500 مليون دولار، منها 72% للمباني السكنية.

لم يكتف الاحتلال بتدمير المباني والمنشآت السكنية فقط، فكل مستشفيات غزة دمرت كليًا أو جزئيًا، ليخرج جميعها من الخدمة إلا اثنتين فقط، بجانب 126 سيارة إسعاف خرجت عن الخدمة لينهار بذلك القطاع الصحي كليًا.

غزة جباليا وبيت حانون القاهرة الإخبارية غزة المنكوبة العدوان

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