الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إزالة 16 حالة تعد بقري مركز الواسطى في بنى سويف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية بجميع مراكز ومدن المحافظة بأهمية رفع إشغالات الطريق العام واستمرار أعمال النظافة والتجميل اليومية، وإزالة التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية في مهدها.  

قادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى برئاسة حمادة راضي، حملة موسعة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة،  تم خلالها إزالة 9 حالات تعدٍ في المهد  بقرية جزيرة المساعدة وإفوة، كما تم إزالة 7 حالات "ولاية حماية النيل"، فضلًا عن التصدي لحالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالبناء المخالف في المهد بمساحة 1 قيراط بقرية نزلة الجندي.

وفي قطاع التموين، تم المرور على المخابز في المدينة والقرى. وأسفرت الحملة عن تحرير عدة محاضر، شملت: نقص الوزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم نظافة أدوات العجين بقرية الميمون. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لضمان تقديم الخبز بجودة عالية مطابقة للمواصفات القياسية.

بني سويف الواسطي الإزالات محاضر الأرض الزراعية

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