وزير الصحة: 5666 مولودًا يوميًا بمعدل 4 مواليد كل 4 دقائق

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن الدستور ينص على أن الدولة يجب أن تعمل على الحد من الزيادة السكانية كجزء أساسي من مسئوليات الدولة.

وأضاف وزير الصحة خلال حواره لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc" أن الزيادة السكانية يجب أن تتناسب مع النمو الاقتصادي، متابعًا: "إذا تعدى النمو السكاني النمو الاقتصادي تحدث مشكلة وهذا ما حدث في مصر".

وتابع: "لدينا 5666 مولودًا يوميًا أو ما يقرب من هذا العدد، أي كل 24 ساعة هذا العدد يُضاف إلى المنظومة الاجتماعية، عندنا 233 مولودًا كل ساعة، كل يومين عندنا 11 ألف مولود محتاجين كم جرعة تعليم وكم فصل مدرسة وكم سرير في المستشفيات وفرص عمل وأماكن في الجامعات".

وأردف: "مصر في عام 1955 كان عدد السكان حوالي 23.5 مليون نسمة وكنا نشتكي، وألمانيا الغربية كانت 3 أضعاف وإيطاليا كانت ضعف مصر، وفي عام 2024 مصر زادت خلال الـ69 سنة حوالي 83 مليون نسمة وألمانيا زادت 11 وإيطاليا زادت 10".