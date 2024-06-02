الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل نظام الثانوية العامة الجديد وموعد تطبيقه

الكاتب الصحفي رفعت
الكاتب الصحفي رفعت فياض

قال الكاتب الصحفي رفعت فياض، إن الثانوية العامة في النظام الجديد ستكون عبارة عن مسارات، مسار للهندسة وآخر للذكاء الاصطناعي، وآخر للطب ومسار للعلوم الإنسانية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" مصر جديدة"، مع الإعلامية إنجي أنور، والمُذاع عبر فضائية" ETC"، مساء اليوم الأحد، أنه سيكون بإلغاء نظام العلمي والأدبي، وكل مسار سيكون عبارة عن 4 مواد للتخصص، موضحًا أن التطوير سيكون بالتنسيق بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم لضمان الوصول لمحددات المناهج. 

وأكمل: "كل مسار عبارة عن 4 مواد للتخصص الدقيق، بجانب مادتين أقرب للتخصص الذي يسلكه"، مشيرا إلى أنه النظام الجديد يهدف إلى ضبط الدراسات الجامعية بمختلف تخصصات الكليات.

وأوضح أنّ الوزارة تدرس فكرة تطوير مناهج الثانوية العامة، بمشاركة كل الخبراء التعليميين، لافتا إلى أنه حال إقرار نظام جديد للثانوية العامة، سيجري تقديمه لمجلس الوزراء، ثم مجلس النواب، ثم يتم تطبيقه على طلاب الفرقة الأولي بالثانوية العامة.

رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم Etc إنجي أنور مصر جديدة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

ما حقيقة تعرض مصر لظاهرة "وحش جهنم"؟

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

حقيقة تحريك أسعار شرائح الكهرباء.. "متحدث الوزراء" يوضح

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

صور

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل

يديعوت أحرونوت: إذا توسعت جبهة لبنان ستستهدف الصواريخ عمق إسرائيل