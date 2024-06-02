تفاصيل نظام الثانوية العامة الجديد وموعد تطبيقه

قال الكاتب الصحفي رفعت فياض، إن الثانوية العامة في النظام الجديد ستكون عبارة عن مسارات، مسار للهندسة وآخر للذكاء الاصطناعي، وآخر للطب ومسار للعلوم الإنسانية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" مصر جديدة"، مع الإعلامية إنجي أنور، والمُذاع عبر فضائية" ETC"، مساء اليوم الأحد، أنه سيكون بإلغاء نظام العلمي والأدبي، وكل مسار سيكون عبارة عن 4 مواد للتخصص، موضحًا أن التطوير سيكون بالتنسيق بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم لضمان الوصول لمحددات المناهج.

وأكمل: "كل مسار عبارة عن 4 مواد للتخصص الدقيق، بجانب مادتين أقرب للتخصص الذي يسلكه"، مشيرا إلى أنه النظام الجديد يهدف إلى ضبط الدراسات الجامعية بمختلف تخصصات الكليات.

وأوضح أنّ الوزارة تدرس فكرة تطوير مناهج الثانوية العامة، بمشاركة كل الخبراء التعليميين، لافتا إلى أنه حال إقرار نظام جديد للثانوية العامة، سيجري تقديمه لمجلس الوزراء، ثم مجلس النواب، ثم يتم تطبيقه على طلاب الفرقة الأولي بالثانوية العامة.