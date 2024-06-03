الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قائمة أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2024 بالإسكندرية

طلاب الشهادة الإعدادية
طلاب الشهادة الإعدادية

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية الترم الثاني 2024 ، من المواضيع التى تزايد معدل البحث عنها فى الساعات الأخيرة من خلال البحث عبر محرك البحث جوجل.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بالأمر.

أوائل الشهادة الإعدادية 2024 بالإسكندرية

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الإسكندرية، الدكتور عربي أبو زيد، أسماء أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية لإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي الدور الأول للعام التعليمي 2023-2024.

"نيجار" من أوائل الإعدادية بالجيزة: والدتي سر نجاحي وأتمنى دراسة الذكاء الاصطناعي

بالأسماء.. أوائل الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2024 بالإسكندرية

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من خلال  وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إن قائمة الأوائل تضم 30 طالبا وطالبة، حصلوا على الدرجة النهائية، منهم 10 من المقيدين بالمدارس الخاصة و20 من المدارس الحكومية، كالتالي:

محمود حسام الدين محمود فوزي، مدرسة الألسن الخاصة.

صادق إبراهيم محمد عبدالمغني، مدرسة بريلينس الجديدة الخاصة.

رحمة محمد عبدالحميد، مدرسة ميريدان الخاصة.

يوسف رضوان العدوي، مدرسة ابن طولون.

عمر ثروت محمد عبداللطيف، مدرسة بريلينس الجديدة الخاصة.

آسر ناجي مجاهد، مدرسة معالي الشوادفي.

جنا خالد محمد أحمد، مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات.

معاذ عمرو إبراهيم أحمد، مدرسة محمد زهران الرسمية لغات.

بسملة ناصر جعفر، مدرسة محمد زهران الرسمية لغات.

ريم سعد علي، مدرسة أبو يوسف الخاصة.

إبراهيم تامر إبراهيم، مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنين.

أحمد أشرف صبحي، مدرسة رولان الرسمية لغات.

سارة محمد صابر عبدالوهاب، مدرسة الهانوفيل الخاصة.

هاجر أحمد عبدالحميد، مدرسة بريلينس الجديدة الخاصة.

ملك فهد محمد عبدالشكور، مدرسة الهانوفيل.

يوسف سمير عبدالقادر، مدرسة علي بن أبي طالب بنين.

فريدة إسلام حمدي، مدرسة فاروق جولان الرسمية لغات.

محمود جمال محمود، مدرسة عبدالله النديم الإعدادية بنين.

"نيجار" من أوائل الإعدادية بالجيزة: والدتي سر نجاحي وأتمنى دراسة الذكاء الاصطناعي

يوسف السيد خليل، مدرسة علي بن أبي طالب بنين.

عاليا هاني رشاد، مدرسة محمد زهران الرسمية لغات.

محمد طارق السيد، مدرسة ميامي الإعدادية.

تسنيم إبراهيم عبدالعال، مدرسة مصطفى النجار الرسمية.

روميساء أيمن عدالعليم، مدرسة السيدة أم سلمة الإعدادية.

ملك محمد نهاد محمد، مدرسة الإقبال بالسرايا.

ملك أحمد محمد محمود، مدرسة الإخلاص لغات.

زياد أشرف محمد، فاطمة الزهراء الإعدادية بنين.

كاراس جرجس كيرلس، مدرسة سان دي بول.

محمد أحمد عبدالحميد، الإقبال أبيس.

كيرلس ألبرت نعيم، مجمع محرم بك.

هاجر السيد محمد، مدرسة المتحدة 3 بنات.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية الثانى مغربية نتيجة الشهادة الاعدادية أوائل الشهادة الإعدادية 2024 أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2024 أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2024 بالإسكندرية

مواد متعلقة

للترم الثاني.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية 2024 برقم الجلوس عبر الدستور

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

عاجل.. وفاة ضابط شرطة ألمانى متأثرًا بجراح أصيب بها فى هجوم طعن

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

ما حقيقة تعرض مصر لظاهرة "وحش جهنم"؟

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

صور

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل

يديعوت أحرونوت: إذا توسعت جبهة لبنان ستستهدف الصواريخ عمق إسرائيل