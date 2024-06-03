قائمة أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2024 بالإسكندرية

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية الترم الثاني 2024 ، من المواضيع التى تزايد معدل البحث عنها فى الساعات الأخيرة من خلال البحث عبر محرك البحث جوجل.

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أوائل الشهادة الإعدادية 2024 بالإسكندرية

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الإسكندرية، الدكتور عربي أبو زيد، أسماء أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية لإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي الدور الأول للعام التعليمي 2023-2024.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2024 بالإسكندرية

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من خلال وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إن قائمة الأوائل تضم 30 طالبا وطالبة، حصلوا على الدرجة النهائية، منهم 10 من المقيدين بالمدارس الخاصة و20 من المدارس الحكومية، كالتالي:

محمود حسام الدين محمود فوزي، مدرسة الألسن الخاصة.

صادق إبراهيم محمد عبدالمغني، مدرسة بريلينس الجديدة الخاصة.

رحمة محمد عبدالحميد، مدرسة ميريدان الخاصة.

يوسف رضوان العدوي، مدرسة ابن طولون.

عمر ثروت محمد عبداللطيف، مدرسة بريلينس الجديدة الخاصة.

آسر ناجي مجاهد، مدرسة معالي الشوادفي.

جنا خالد محمد أحمد، مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات.

معاذ عمرو إبراهيم أحمد، مدرسة محمد زهران الرسمية لغات.

بسملة ناصر جعفر، مدرسة محمد زهران الرسمية لغات.

ريم سعد علي، مدرسة أبو يوسف الخاصة.

إبراهيم تامر إبراهيم، مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنين.

أحمد أشرف صبحي، مدرسة رولان الرسمية لغات.

سارة محمد صابر عبدالوهاب، مدرسة الهانوفيل الخاصة.

هاجر أحمد عبدالحميد، مدرسة بريلينس الجديدة الخاصة.

ملك فهد محمد عبدالشكور، مدرسة الهانوفيل.

يوسف سمير عبدالقادر، مدرسة علي بن أبي طالب بنين.

فريدة إسلام حمدي، مدرسة فاروق جولان الرسمية لغات.

محمود جمال محمود، مدرسة عبدالله النديم الإعدادية بنين.

يوسف السيد خليل، مدرسة علي بن أبي طالب بنين.

عاليا هاني رشاد، مدرسة محمد زهران الرسمية لغات.

محمد طارق السيد، مدرسة ميامي الإعدادية.

تسنيم إبراهيم عبدالعال، مدرسة مصطفى النجار الرسمية.

روميساء أيمن عدالعليم، مدرسة السيدة أم سلمة الإعدادية.

ملك محمد نهاد محمد، مدرسة الإقبال بالسرايا.

ملك أحمد محمد محمود، مدرسة الإخلاص لغات.

زياد أشرف محمد، فاطمة الزهراء الإعدادية بنين.

كاراس جرجس كيرلس، مدرسة سان دي بول.

محمد أحمد عبدالحميد، الإقبال أبيس.

كيرلس ألبرت نعيم، مجمع محرم بك.

هاجر السيد محمد، مدرسة المتحدة 3 بنات.