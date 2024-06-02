السفير بسام راضى: البرلمان الإيطالى اندهش بحجم دور مصر بعد جلسة الاستماع

قال السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، إن مصر الدولة المحورية في المنطقة وتتحمل عبئًا كبيرًا ومستدامًا من التحديات بطبيعة موقعها الجغرافي، إذ إنها تواجه تحديات كبيرة على مدار 10 سنوات.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الكثير من الناس لا يعلم أن 50% من حجم التجارة الأوروبية تمر من قناة السويس، لافتًا إلى أن مصر دولة مستقرة وآمنة رغم التحديات التي تواجهها، موضحًا أن مصر تقوم بتأمين الحدود مع ليبيا من الجهتين، لأن ليس هناك دولة من الناحية الأخرى.

وأوضح السفير بسام راضي أن استقرار مصر في وسط الأزمات مرجعه القيادة القوية والحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الموانئ الجديدة وقاعدة محمد نجيب وقاعدة برنيس البحرية، يعد دعمًا للأمن الإقليمي، أخذا في الاعتبار أن مصر دولة حكيمة ورشيدة.

وأكد أنه لم يخرج قارب من مصر هجرة غير شرعية إلى أوروبا، قائلًا: “شرحت في جلسة الاستماع للبرلمان الإيطالي، أهمية الثقل المصري في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، وأهمية دور مصر في إدخال 80% من حجم المساعدات لأهالي غزة”.

وأكمل: "كان رد رئيس جلسة الاستماع، إنه لم يكن متخيل حجم وأهمية دور مصر، ولم يكونوا مدركين ما تقوم به"، مبينًا: “الجميع اندهش لأني كنت حريص التأكيد على أن دعم مصر هو دعم مركز ثقل والكتلة الحرجة لأمن واستقرار المنطقة بأسرها”.