الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسؤولون إسرائيليون: خطاب بايدن كان مفاجأة كبيرة للحكومة الإسرائيلية

بايدن
بايدن

أكد مسؤولون مقربون من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن أي اتفاق لوقف القتال بشكل دائم في غزة لن يكون مقبولًا بالنسبة لإسرائيل.

وفقًا للمسؤولين الذين تحدثوا إلى صحيفة فايننشال تايمز، فإن محتوى خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن كان مفاجأة كبيرة للحكومة الإسرائيلية.

وفقًا لتقارير فايننشال تايمز نقلًا عن مصادر مطلعة، فإن إسرائيل في عهد نتنياهو لن تقبل بإنهاء الحرب في غزة حتى تتحقق جميع الأهداف الحربية التي حددتها.

على صعيد اخر، كانت دعت مصر والولايات المتحدة وقطر- بصفتها وسطاء فى المناقشات الجارية لضمان وقف إطلاق النار فى قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين- كلًا من حركة «حماس» الفلسطينية وإسرائيل إلى إبرام اتفاق يجسد المبادئ التى حددها الرئيس الأمريكى جو بايدن فى تصريحاته، الجمعة الماضى.

وأكدت الدول الثلاث- فى بيان مشترك أمس- أن تلك المبادئ تجمع مطالب جميع الأطراف معًا فى صفقة تخدم المصالح المتعددة، ومن شأنها أن تنهى بشكل فورى المعاناة الطويلة لكل سكان غزة، وكذلك المعاناة الطويلة للرهائن وذويهم، مشددة على أن الاتفاق يقدم خارطة طريق لوقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الأزمة.

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو القتال غزة الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل نتنياهو

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