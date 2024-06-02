الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحرير 23 محضرًا للمخابز البلدية في ببا ببني سويف

المرور
المرور

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بتكثيف الرقابة التموينية على جودة إنتاج الخبز المدعم وعدم التلاعب في حصص الدقيق المقررة، والتأكد من إنتاج الخبز بالمواصفات والوزن القانوني، ومراجعة ماكينات الصرف للمخابز للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وورد تقرير الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا برئاسة مدحت صلاح، متضمنا الإشارة تم تنظيم حملة مكثفة لضبط الأسواق وخاصة المخابز البلدية بدائرة المركز بالتنسيق مع إدارة تموين ببا، وبمشاركة نواب رئيس المركز ورؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة (طنسا بني مالو، سدس، جزيرة ببا، هليه، صفط راشين، قمبش)، والمختصين بمكاتب التموين التابعة.

واستهدفت الحملة التأكد من التزام أصحاب المخابز بالتعريفة الجديدة المحددة على الخبز المدعم، ومراجعة الضوابط الفنية والقانونية لسير العمل بها، كما تم التنبيه على أصحاب المخابز بوضع لافتات جديدة تُظهر التعريفة بوضوح، في حين أسفرت الحملة عن تحرير 23 محضرًا متنوعًا، شملت نقص الوزن، عدم مطابقة المواصفات، عدم إعطاء بون صرف للمواطن، وعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات.

بني سويف محافظ بني سويف ببا المخابز البلدية تحرير محاضر

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