الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس أمانة الحوار الوطني: أرحب بطرح ملف تطوير الثانوية للنقاش

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن مجلس الأمناء للحوار الوطني تابع ما صدر من مجلس الوزراء، بشأن ما يثار حول تطوير الثانوية العامة للحوار الوطني، مشيرًا إلى أن نظام الثانوية العامة المصري مستمر منذ فترة، رغم تطور الأنظمة المماثلة حول العالم. 


وتابع "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "TeN"، مساء الأحد، أنه يُرحب بطرح ملف  تطوير الثانوية العامة للتطوير على المستوى الشخصي، مشيرًا إلى ضرورة أن يختار الطالب المواد التي تتوافق مع توجهاته، كما أن هناك ضرورة لإعطاء الطالب فرصة أو فرصتين لتطوير نفسه في الثانوية العامة. 


 وأضاف أن اجتماع مجلس الأمناء بالامس كان مطولًا،وتطرق إلى قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية للدولة المصرية، وهذه المناقشة لم تكن من باب تقييم القرارات، ولكنه كانت من باب الإحاطة واستبيان المواقف المختلفة، والدعم والمساندة، وتقوية الجبهة الداخلية في مواجهة هذه التحديات. 


ولفت إلى أن الموقف المصري من القضية الفلسطينية واضح ولم يتغير، وازداد ثباتًا ووضوحًا مع زيادة التهديديات على الجبهة الشرقية، مضيفًا أن هناك توصية من مجلس أمناء الحوار الوطني بالتواصل مع الجهات المعنية للإفراج عن المحبوسين احتياطيًا في الأنشطة الخاصة بالدفاع عن القضية الفلسطينية، والتغاضي عن أي مخالفات قد حدثت في ظل سلامة النية للإبداء الدعم للقضية الفلسطينية.  


ولفت إلى ان مجلس الأمناء تطرق إلى قضية تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، مشيرا إلى أن الحوار الوطني لا يجري من خلال مجلس الأمناء فقط، ولكنه يشمل الاحزاب والخبراء، وكافة الاتجاهات الموجودة في الشارع المصري.

 

رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني محمود فوزي بالورقة والقلم ten نشأت الديهي

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

حقيقة تحريك أسعار شرائح الكهرباء.. "متحدث الوزراء" يوضح

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024

ظهرت الآن| نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ بالاسم فقط 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

صور

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل

يديعوت أحرونوت: إذا توسعت جبهة لبنان ستستهدف الصواريخ عمق إسرائيل

ضرب وسحل "الحريديم" المعارض للتجنيد أمام المحكمة العليا فى القدس (فيديو)