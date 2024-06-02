الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلماني: الحوار الوطني يؤكد صلابة المصريين وتوجيهات الرئيس لمواجهة التحديات الإقليمية

النائب عصام هلال
النائب عصام هلال

أكد النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن الحوار الوطني يظل مؤسسة حية ومتفاعلة تعمل على مناقشة قضايا المجتمع المحلية والإقليمية.

وأشار هلال، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "في المساء مع قصواء"، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، إلى أن مناقشات الحوار الوطني شملت قضايا السياسة الخارجية والأمن القومي المصري، كما استغرق الاجتماع قرابة عشر ساعات نظرًا لتنوع القضايا المطروحة على طاولته.

وأكد أن القضية الفلسطينية كانت على رأس الموضوعات، وأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي دفعت لإدراج موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن جدول أعمال الحوار الوطني، وأشار إلى أهمية مواجهة العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة.

وأثنى هلال على إذاعة الحوار الوطني على العلن، مؤكدًا أن مناقشاته تعكس صلابة ووحدة المصريين حول قرارات الدولة المصرية.

النائب عصام هلال مجلس الشيوخ حزب مستقبل وطن الحوار الوطنى في المساء مع قصواء الإعلامية قصواء الخلالى القضية الفلسطينية السيسي

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