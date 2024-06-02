نشأت الديهي: "لازم نتحمل بعض الآلام لحصد المكاسب مستقبلًا"

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه يؤيد فكرة تحويل الدعم السلعي إلى نقدي، حتى لا يوجد سعرين لسلعة واحدة، مما يؤدي إلى وجود فساد، ويزيد من نسبة هدر موارد الدولة.



وأضاف"الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "TeN"، مساء الأحد، أن فتح ملف الدعم في حاجة إلى جراءة كبيرة، معقبًا: "الشعب والحكومة في مركب واحدة، كلنا مع بعض، والشيلة لازم كلنا نشيبلها مع بعض، لازم نتحمل بعض الآلام، لحصد بعض المكاسب مستقبلًا"



ولفت، إلى أن الدولة عليها أن ترفع كفاءة القطاعات والوزرات المختلفة، لأن هذا يقلل التكلفة، مثل تقليل الهدر الموجود في محطات الكهرباء.



وأشار إلى أن كل ما يجري في المحيط الإقليمي، يُؤثر سلبًا على الداخل المصري، خاصة الوضع الاقتصادي والوضع الأمني، مضيفًا أن العالم تغير وعلينا أن ننخرط في هذه التجارب التي تناسب الاقتصاد المصري.