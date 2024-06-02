الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نشأت الديهي: "لازم نتحمل بعض الآلام لحصد المكاسب مستقبلًا"

نشأت الديهي
نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه يؤيد فكرة تحويل الدعم السلعي إلى نقدي، حتى لا يوجد سعرين لسلعة واحدة، مما يؤدي إلى وجود فساد، ويزيد من نسبة هدر موارد الدولة.


وأضاف"الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "TeN"، مساء الأحد، أن فتح ملف الدعم في حاجة إلى جراءة كبيرة، معقبًا: "الشعب والحكومة في مركب واحدة، كلنا مع بعض، والشيلة لازم كلنا نشيبلها مع بعض، لازم نتحمل بعض الآلام، لحصد بعض المكاسب مستقبلًا" 


ولفت، إلى أن الدولة عليها أن ترفع كفاءة القطاعات والوزرات المختلفة، لأن هذا يقلل التكلفة، مثل تقليل الهدر الموجود في محطات الكهرباء.


وأشار إلى أن كل ما يجري في المحيط الإقليمي، يُؤثر سلبًا على الداخل المصري، خاصة الوضع الاقتصادي والوضع الأمني، مضيفًا أن العالم تغير وعلينا أن ننخرط في هذه التجارب التي تناسب الاقتصاد المصري.

نشأت الديهي ten بالورقة والقلم

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

حقيقة تحريك أسعار شرائح الكهرباء.. "متحدث الوزراء" يوضح

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024

ظهرت الآن| نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ بالاسم فقط 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

صور

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل

يديعوت أحرونوت: إذا توسعت جبهة لبنان ستستهدف الصواريخ عمق إسرائيل

ضرب وسحل "الحريديم" المعارض للتجنيد أمام المحكمة العليا فى القدس (فيديو)