تنسيق تمريض محافظة المنيا 2024 للطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية

يترقب أولياء أمور طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالمنيا إعلان مديرية الصحة بالمحافظة تنسيق تمريض المنيا 2024، وذلك بعد قيام محافظ المنيا باعتماد نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية.

تنسيق تمريض المنيا 2024

ويبلغ عدد المدارس التي يتضمنها تنسيق تمريض المنيا 2024 12 مدرسة تابعة لوزارة الصحة والسكان من بينها 6 مدارس للطالبات الناجحين في الشهادة الإعدادية 2024.

ويفضل عدد كبير من أولياء الأمور تقديم أوراق أبنائهم طلاب الشهادة الإعدادية 2024 لتنسيق تمريض المنيا 2024 وذلك بهدف ضمان توفر فرصة عمل لأبنائهم وبناتهم مفضلين ذلك علي التقديم للثانوي العام والذي أصبح عبئا وكابوسا مرهق ماديا وعصبيا لهم ولأبنائهم.

تنسيق تمريض المنيا العام الماضي

وكان تنسيق تمريض المنيا العام الماضي، قد حدد حصول الطالب والطالبات الناجحين بالشهادة الإعدادية علي مجموع درجات 245 درجة على أن تكون الأولوية للطلاب والطالبات الحاصلين على مجموع أعلى وأن يتم أجتياز الأختبارات القبول وكشف الهيئة والطبي والأختبار الشخصي وان يكون متمتعا بالجنسية المصرية وحسن السير والسلوك ويجتاز أختبار الإملاء باللفتين العربية والإنجليزية والقدرات التحريري والشفوي، وإتقان التعامل مع أجهزة الحاسب الآلي واللباقة في الحديد وسرعة البديهة ورد الفعل والتواصل والمعلومات العامة وألا يعاني من عيوب خلقية تعوق وتؤثر علي عمله.

نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية المنيا 2024

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد اعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام 2023/2024، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية 75.27%، وذلك بحضور حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد احمد على رئيس لجنة النظام والمراقبة ومحمد مختار فولى وكيل اللجنة.

وأعرب محافظ المنيا، عن خالص تهانيه للطلاب المتميزين والناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا دوام النجاح والتفوق، ومواصلة مسيرة النجاح فى المراحل التعليمية التالية كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار، كما وجه الشكر والتقدير لكافة العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة.

وأكد المحافظ على أهمية دور التربية والتعليم في تخريج أجيال واعدة موجهًا باستمرار بذل الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، موضحًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا لتقديم كافة أشكال الدعم للعملية التعليمية ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين بما يحقق خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

من جانبه، قال حمدى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم، إن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس بلغ 105237طالبًا، حضر منهم 101382 طالبًا، وبلغ عدد الناجحين 77059 طالبًا، بنسبة نجاح 75.27%.