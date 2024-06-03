الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة عصابة سرقة الخامات المعدنية بالتجمع لمحكمة الجنح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة القاهرة الجديدة إحالة تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الخامات المعدنية من منطقة أعمال بالقاهرة، لمحكمة الجنح.

وذكر قرار الإحالة، أن المتهمين اقروا بارتكاب وقائع السرقه بغرض بيع المسروقات والتربح والكسب الغير مشروع منها.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بسرقة بعض المهمات "قضبان ألومنيوم" الخاصة بإحدى الشركات من منطقة أعمال بدائرة القسم.

وبالفحص وإجراء التحريات، تبين قيام تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، بسرقة الخامات المعدنية وبيعها كخردة لعملائهم "سيئي النية".

وأمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "المغافلة"، وأقروا بتصريف المسروقات بالبيع لدى اثنين من عملائهم "سيئي النية" من تجار الخردة بمنطقتى "السلام ثان - منشأة ناصر".

وبضبط المتهمين، اعترفا بنشاطهما الإجرامي وشراء المسروقات وإعادة تصنيعها وتشكيلها على أشكال ألواح، وضُبط بإرشاد أحدهما "8 قطع من معدن الألومنيوم بطول 3 أمتار- 36 لوح ألومنيوم بإجمالي وزن 360 كيلو جرامًا".

نيابة القاهرة الجديدة تشكيل عصابي الخامات المعدنية شرطة التجمع الأول السلام

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