الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مراسل Cbc: شاحنات الوقود دخلت غزة لأول مرة منذ أسبوع

معبر كرم أبو سالم
معبر كرم أبو سالم

قال محمد زهران، مراسل برنامج "فى المساء مع قصواء"، إن القوات المسلحة المصرية قامت بعملية إسقاط جوي لعدد كبير من أطنان المساعدات الإنسانية والإغاثية في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وذلك في إطار تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت الحصار الإسرائيلي.

وأكد زهران، في حديثه مع الإعلامية قصواء الخلالي على قناة cbc، أن هناك ما يقرب من 173 شاحنة تم إدخالها لمعبر كرم أبوسالم اليوم، وقد تم استئناف عبور شاحنات المساعدات بعد توقفها يوم أمس بحجة العطلة الرسمية لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي في المعبر. 

وأضاف أنه وعلى الرغم من رفض قوات الاحتلال لـ7 شاحنات، إلا أن 4 شاحنات وقود دخلت قطاع غزة لأول مرة منذ ما يقرب من أسبوع.

في المساء مع قصواء محمد زهران المساعدات القوات المسلحة إسقاط جوي غزة قطاع غزة قصواء الخلالي معبر كرم أبو سالم

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