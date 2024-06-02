مراسل Cbc: شاحنات الوقود دخلت غزة لأول مرة منذ أسبوع

قال محمد زهران، مراسل برنامج "فى المساء مع قصواء"، إن القوات المسلحة المصرية قامت بعملية إسقاط جوي لعدد كبير من أطنان المساعدات الإنسانية والإغاثية في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وذلك في إطار تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت الحصار الإسرائيلي.

وأكد زهران، في حديثه مع الإعلامية قصواء الخلالي على قناة cbc، أن هناك ما يقرب من 173 شاحنة تم إدخالها لمعبر كرم أبوسالم اليوم، وقد تم استئناف عبور شاحنات المساعدات بعد توقفها يوم أمس بحجة العطلة الرسمية لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي في المعبر.

وأضاف أنه وعلى الرغم من رفض قوات الاحتلال لـ7 شاحنات، إلا أن 4 شاحنات وقود دخلت قطاع غزة لأول مرة منذ ما يقرب من أسبوع.