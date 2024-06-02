الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ مطروح يُكرم مدير مكتب "الدستور" في احتفالية عيد الإعلاميين الـ 90

صورة من الحدث
صورة من الحدث

كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الزميلة ياسمين شعيب مدير مكتب جريدة الدستور في محافظة مطروح تقديرا لمشاركتها الإعلامية الفاعلة في دعم جهود التنمية، مما كان له الأثر البالغ في إظهار المحافظة بالمظهر المشرف ولتكن علامة مضيئة يحتذي بها للتقدم والازدهار. 

عيد الإعلاميين الـ90 

جاء ذلك في اللقاء الذي تم تنظيمه مع عددا من الصحفيين والإعلاميين بالمحافظة بمناسبة عيد الإعلاميين الـ90 واحتفالا بذكرى انطلاق بث الإذاعة المصرية في 31 مايو عام 1934، وكذلك الذكرى الثالثة والثلاثون لإنشاء إذاعة مطروح الإقليمية بحضور المهندس حسين السينى سكرتير عام المساعد وشريف حليو منسق عام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمطروح.

وقدم محافظ مطروح التهنئة لجميع العاملين فى المجال الإعلامى المقروء والمسموع والمرئي بالمحافظة، مؤكدا دور الإعلام كشريك أساسي في دعم خطوات التنمية ومرآة للمجتمع ونقل نبض الشارع وقناة التواصل الفاعلة بين المواطن والجهاز التنفيذى، مرحبا بتبادل الرؤى والأطروحات الفاعلة بما يخدم جهود التنمية، وتقديم مزيد من الخدمات والارتقاء بها للصالح العام والتيسير على المواطنين.

أهمية الالتزام بالمسئولية المجتمعية

وأكد محافظ مطروح أهمية الالتزام بالمسئولية المجتمعية انطلاقا من أمانة الكلمة، وتحري المصداقية والدقة فيما ينشر سواء بوسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي إيمانا بمدى تأثيرها على الرأي العام وحفاظا على مصلحة الوطن والقيم والثوابت المجتمعية من خلال رسالة إعلامية هادفة تعبر عن جهود تنمية المجتمع وتعبر عن قضاياه ومشكلاته وتساهم في حلها مع الترحيب بالنقد البناء.

محافظ مطروح مدير مكتب جريدة الدستور في محافظة مطروح محافظة مطروح جهود التنمية احتفالية عيد الاعلاميين ال 90

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