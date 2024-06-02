الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحمصاني: وزارة الكهرباء تسعى لدعم وتعزيز القطاع الخاص

وزارة الكهرباء
وزارة الكهرباء

كشف المستشار محمد الحمصاني تفاصيل فتح الحكومة الباب ام القطاع الخاص لإنتاج الكهرباء، قائلا إن القرار يأتي في اطار دعم دور القطاع الخاص، لافتا الي أنه الفترة الماضية تم توقيع العديد من الاتفاقيات مع القطاع الخاص في انتاج الطاقة المتجددة.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "مع خيري"، والمذاع على فضائية "المحور"، أنه تم فتح باب التسجيل للشركات الراغبة للانضمام، وسيتم السماح بتمرير الطاقة المولدة عبر الشركة المصرية للكهرباء، وهناك سعي حسيس لإنتاج الطاقة المتجددة.

وأكمل "الحمصاني"، أنه سيتم بيع الكهرباء للمستهلكين الجدد ووفقا للأسعار التي ستحددها الشركات والشرائح التي يكون عليها المواطنين.

وواصل: الدولة حريصة على مساهمة القطاع الخاص بنسبة 65 % وفقا لاستراتيجية الدولة ادعم مساهمة القطاع الخاص.

مع خيري المحور محمد الحمصاني القطاع الخاص

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