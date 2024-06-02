الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسامة كمال: إسرائيل تحتاج الهدنة وتصورها على أنها ترضية لأمريكا

أسامة كمال
أسامة كمال

قال الإعلامي أسامة كمال إن وسائل إعلام عالمية نقلت عن مسئولين أمريكان أن إسرائيل غيرت خطتها القتالية في رفح، بعد مناقشات مكثفة مع أمريكا.

وأضاف "كمال" خلال تقديم برنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc" أن هذا الأمر تسبب في أزمة لإسرائيل في علاقتها مع أقرب حلفائها، مشيرًا إلى أن إسرائيل تراجعت عن إرسال فرقتين عسكريتين إلى جنوب رفح استجابة لأمريكا.

وتابع: "البيت الأبيض أعرب عن قلقه من زيادة الضحايا المدنيين وتحدث عن زيادة تلك الأعداد في حالة اقتحام رفح".

واستكمل: "كأن الهدنة تهدئة لأمريكا وليست لإسرائيل، أو يريدون في إسرائيل إظهار الأمر على أنه ترضية للولايات المتحدة وليس احتياجًا من إسرائيل" مؤكدًا أن الهدنة احتياج من إسرائيل.

وأردف: "مساعد نتنياهو قال إن إسرائيل قبلت اتفاق إنهاء الحرب تدريجيًا بدعم من الرئيس الأمريكي بايدن، ووصف الاتفاق بأنه بعيد ويحتاج إلى الكثير من العمل".

أسامة كمال الهدنة إسرائيل أمريكا الولايات المتحدة مساء dmc

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