الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وداع مثالي بعد إرث خالد.. مسيرة توني كروس حافلة بالبطولات

توني كروس
توني كروس

ودع الألماني توني كروس عشاقه وجماهير ريال مدريد وخرج من الباب الكبير، بعد أن توج لاعب الوسط بلقب دوري أبطال أوروبا مع الفريق الملكي للمرة السادسة له على المستوى الشخصي والـ15 في تاريخ المرينجي، ليكتب السطر الأخير في مسيرته الحافلة بالألقاب بأحرف من ذهب.

 مسيرة توني كروس الحافلة بالإنجازات

وساهم كروس في تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على بوروسيا دورتموند الألماني في المباراة النهائية بهدفين دون رد على ملعب "ويمبلي" أمس.

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انتهت مسيرة الألماني توني كروس مع ريال مدريد، بعد إعلانه اعتزال كرة القدم، بعد خوض كأس الأمم الأوروبية المقبلة، لتصبح مباراة التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، على حساب بوروسيا دورتموند، آخر ظهور لكروس مع الفريق الملكي.

مسيرة كروس كانت حافلة بالإنجازات سواء من حيث التتويج بالبطولات الجماعية أو حتى الأرقام الفردية، خاصةً أنه واحد من أكثر اللاعبين المتوجين بالألقاب بعد أن حصد 34 لقبًا على مدار مسيرته الاحترافية الرائعة.

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بداية مشوار توني كروس مع البطولات

بدأ كروس مشواره مع البطولات من بوابة بايرن ميونيخ الألماني، حيث حصد معه 9 ألقاب، بما في ذلك 3 بطولات للدوري الألماني، و3 كؤوس محلية، إلى جانب لقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.

بعد انتقاله إلى ريال مدريد عام 2014، لعب كروس دورًا كبيرًا في تتويج الفريق الملكي بـ 19 لقبًا من بينها 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و4 ألقاب في كأس العالم للأندية، و4 ألقاب في السوبر الأوروبي، و4 ألقاب في الدوري الإسباني، إضافة إلى لقب واحد في كأس إسبانيا.

أما على صعيد المنتخب الألماني، فقد توج كروس مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2014 في البرازيل، في إنجاز تاريخي لا ينسى ويأمل في أن يكتب كلمة الوداع بالتتويج مع الماكينات بلقب اليورو الشهر المقبل.

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