الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الهم السياسي في رواية المرأة العربية" جديد شوقي عبدالحميد عن هيئة الكتاب

الكاتب والناقد شوقى
الكاتب والناقد شوقى عبد الحميد

صدر حديثاُ كتاب "الهم السياسي في رواية المرأة العربية" للكاتب والناقد شوقي عبد الحميد عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

رواية المرأة العربية يتناول 11 تجربة روائية

وقال الناقد شوقي عبد الحميد إن كتابه والصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، يتناول تجارب روائية في 11 دولة عربية ( مصر، سوريا، لبنان، السعودية، الإمارات، الكويت، تونس، وليبيا) وغيرها، مشيرًا أن النماذج التي قام بتحليلها على مستوى الرواية العربية وروايات المرأة عن كل دولة تتناسب مع حجم وتاريخ الرواية فيها، خاصة أن الرواية بصفة عامة متجذرة فى مصر بتاريخها وهو دا دفعه لتناول 5 نماذج منها.

أضاف عبد الحميد، لـ"الدستور"، أنه تناول نموذجين من الرواية في سوريا ونموذجين من لبنان وباقى الدول نموذج واحد على اعتبار ان تاريخ الرواية فيها ليس ببعيد وخاصة ورواية المرأة فيها.

لماذا أختار شوقى عبد الحميد المدخل السياسي لمشروعه البحثي ؟

 

قال "عبد الحميد"، إن السبب وراء إختياره المدخل السياسي في مشروعه البحثي، والذى تمثل في مؤلفاته الصادرة من قبل تحت عناوين «القراءة السياسية للقصة المصرية القصيرة»، و«المدخل السياسى لقراءة الرواية العربية»، يتمثل في رصد علاقة الرواية بالأفراد والمجتمع خاصة وان الرواية هي أصدق كتابة للتاريخ، وانه يري أن التاريخ الرسمي مشكوك فيه، وإذا أردنا الحصول على التاريخ الحقيقي نحصل عليه من الرواية، مشيرًا أن مشروعه الأساسي عن علاقة الرواية بالمجتمع وخاصة في مصر، ومؤلفاته السابقة تغطي فترات 1952 و1967 و1973 و2011،  لافتًا أن له كتاب آخر بعنوان "مصر بين ثورتين" عن الهيئة المصرية العامة للكتاب وهو يغطي الرواية التي تناولت ثورتي 1952 و2011 وكيف عبرت الرواية عن هذه الفترة.

وأكد عبد الحميد أن نجيب محفوظ هو أبو الرواية العربية، وبالنظر غلى رواياته نجد تمثيلاُ للواقع والخيال معًا فمثلاُ ثلاثيته سنجدها تكشف عن روح الشعب؛ حيث تصف الفترة واقعيًا وخياليًا، وإن القراءة السياسية تقول أن هذا هو المجتمعن وأن قناعاته ان السياسة هى المسيطر الاول على حياة البشر بما فيها الاقتصاد والثقافية وغيرها من المناحي.

عن البوكر.. كتاب جديد للكاتب والناقد شوقى عبد الحميد

بسؤاله عن أعماله الجديدة، قال شوقى عبد الحميد، أنه يعكف على كتاب جديد عن جائزة البوكر مع تحليل لكل الروايات الفائزة فى الدورات السابقة.

يمتد مشروع الكاتب والناقد شوقى عبدالحميد يحيى لربع قرن من الزمن، ويضم عشر دراسات نقدية منشورة وثلاث مجموعات قصصية ورواية. 

الهيئة المصرية العامة للكتاب الباحث شوقي عبد الحميد المدخل السياسي الهم السياسي رواية المرأة العربية

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

ما حقيقة تعرض مصر لظاهرة "وحش جهنم"؟

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

حقيقة تحريك أسعار شرائح الكهرباء.. "متحدث الوزراء" يوضح

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

صور

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل

يديعوت أحرونوت: إذا توسعت جبهة لبنان ستستهدف الصواريخ عمق إسرائيل