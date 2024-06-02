"الهم السياسي في رواية المرأة العربية" جديد شوقي عبدالحميد عن هيئة الكتاب

صدر حديثاُ كتاب "الهم السياسي في رواية المرأة العربية" للكاتب والناقد شوقي عبد الحميد عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

رواية المرأة العربية يتناول 11 تجربة روائية

وقال الناقد شوقي عبد الحميد إن كتابه والصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، يتناول تجارب روائية في 11 دولة عربية ( مصر، سوريا، لبنان، السعودية، الإمارات، الكويت، تونس، وليبيا) وغيرها، مشيرًا أن النماذج التي قام بتحليلها على مستوى الرواية العربية وروايات المرأة عن كل دولة تتناسب مع حجم وتاريخ الرواية فيها، خاصة أن الرواية بصفة عامة متجذرة فى مصر بتاريخها وهو دا دفعه لتناول 5 نماذج منها.

أضاف عبد الحميد، لـ"الدستور"، أنه تناول نموذجين من الرواية في سوريا ونموذجين من لبنان وباقى الدول نموذج واحد على اعتبار ان تاريخ الرواية فيها ليس ببعيد وخاصة ورواية المرأة فيها.

لماذا أختار شوقى عبد الحميد المدخل السياسي لمشروعه البحثي ؟

قال "عبد الحميد"، إن السبب وراء إختياره المدخل السياسي في مشروعه البحثي، والذى تمثل في مؤلفاته الصادرة من قبل تحت عناوين «القراءة السياسية للقصة المصرية القصيرة»، و«المدخل السياسى لقراءة الرواية العربية»، يتمثل في رصد علاقة الرواية بالأفراد والمجتمع خاصة وان الرواية هي أصدق كتابة للتاريخ، وانه يري أن التاريخ الرسمي مشكوك فيه، وإذا أردنا الحصول على التاريخ الحقيقي نحصل عليه من الرواية، مشيرًا أن مشروعه الأساسي عن علاقة الرواية بالمجتمع وخاصة في مصر، ومؤلفاته السابقة تغطي فترات 1952 و1967 و1973 و2011، لافتًا أن له كتاب آخر بعنوان "مصر بين ثورتين" عن الهيئة المصرية العامة للكتاب وهو يغطي الرواية التي تناولت ثورتي 1952 و2011 وكيف عبرت الرواية عن هذه الفترة.

وأكد عبد الحميد أن نجيب محفوظ هو أبو الرواية العربية، وبالنظر غلى رواياته نجد تمثيلاُ للواقع والخيال معًا فمثلاُ ثلاثيته سنجدها تكشف عن روح الشعب؛ حيث تصف الفترة واقعيًا وخياليًا، وإن القراءة السياسية تقول أن هذا هو المجتمعن وأن قناعاته ان السياسة هى المسيطر الاول على حياة البشر بما فيها الاقتصاد والثقافية وغيرها من المناحي.

عن البوكر.. كتاب جديد للكاتب والناقد شوقى عبد الحميد

بسؤاله عن أعماله الجديدة، قال شوقى عبد الحميد، أنه يعكف على كتاب جديد عن جائزة البوكر مع تحليل لكل الروايات الفائزة فى الدورات السابقة.

يمتد مشروع الكاتب والناقد شوقى عبدالحميد يحيى لربع قرن من الزمن، ويضم عشر دراسات نقدية منشورة وثلاث مجموعات قصصية ورواية.