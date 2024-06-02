7.4 مليار يورو تنتظر مصر.. ماعلاقة جلسة استماع السفير بسام راضي بإيطاليا؟

قال السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، إنه تلقى دعوة من لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الإيطالي للإجابة عن أي أسئلة في جلسة الاستماع، مؤكدا أنه أمر غير معتاد وسابقة لم تحدث من قبل.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الهدف من جلسة الاستماع معرفة التداعيات الاقتصادية على مصر من حرب غزة وكورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وخاصة أنه تم توقيع اتفاقية بين مصر والاتحاد الأوروبي، لارتقاء العلاقات وإقرار 7.4 مليار يورو لمصر في هيئة قروض ومساعدات.



ولفت إلى أن هذه المليارات ليتم إقرارها بشكل نهائي يجب تمريرها على الاتحاد الأوروبي، والذي أمامه أيام قليلة على الانتخابات الخاصة بتشكيله من جديد، والذي يتميز بتصعيد قوي لليمين وبعدها يتم طرح الأمر في أكتوبر المقبل، ولذلك كانوا يريدوا الاستماع إلى الجانب المصري لإقرار تلك المساعدات قبل التصويت عليها.



وتابع: "جلسة الاستماع في البرلمان الإيطالي امتدت إلى ساعة كاملة وكان مخصص لها 10 دقائق"، مرددا: "دورنا في الخارج هو توضيح الصورة الصحيحة عن مصر".

